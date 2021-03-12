Доісторична ненажера. Учені вперше побачили вміст шлунка мухи віком 47 млн років

За словами ботаніків, остання трапеза скам'янілої мухи збереглася дуже добре.

Учені виявили скам'янілу муху віком 47 млн років з роздутим животом, повністю заповненим пилком. Про це повідомляє Science Alert.

Зроблене відкриття є першим прямим доказом того, що деякі види давніх мух колись харчувалися мікроспорією декількох різних видів субтропічних рослин.

"Багатий зміст пилку, який ми виявили в шлунку мухи, передбачає, що вид харчувався і переносив пилок уже 47 млн років тому. Відкриття показує, що мухи відігравали важливу роль у запиленні рослин", — говорить ботанік з Віденського університету Фріджир Грімссон.

Коли люди говорять про запильники, вони представляють птахів, бджіл або метеликів. Далеко не всі зараховують до цього списку мух, хоча вони вважаються другими за значимістю комахами-запилювачами.

Нова скам'янілість була знайдена в покинутому кар'єрі недалеко від Франкфурта і являє собою новий вид стародавньої короткохоботкової мухи (Hirmoneura messelense).

Автори дослідження припускають, що ця комаха-запильник колись могла затьмарити навіть бджіл.

Подібні знахідки є вкрай рідкісними, але остання трапеза знайденої мухи збереглася дуже добре. Під мікроскопом учені побачили в кишечнику і шлунку мухи сліди пилку як мінімум чотирьох сімейств рослин, включаючи водяну вербу і дівочий виноград, які могли рости на околицях лісу біля стародавнього озера.

Фото: муха

Дослідники також змогли побачити довгі волоски, відомі як щетинки, на грудях і животі мухи. Незважаючи на те, що на них не було пилку, наявність щетинок передбачає, що мухи могли переносити пилок, перелітаючи з квітки на квітку.

Три невідомих типи пилку в животику мухи також припускають, що вона харчувалася сумішшю батьківських рослин, які росли в безпосередній близькості.

"Ймовірно, що муха уникала далеких перельотів між джерелами їжі і шукала пилок на близькоспоріднених рослинах", — пояснює Грімссон.

Нове відкриття підтверджує стару гіпотезу про те, що в деяких сучасних тропічних умовах мухи, запилюючи квіти, можуть бути не менш важливі, ніж бджоли або інші запилювачі. Виявлення пилку в шлунку давньої мухи передбачає, що це могло бути важливою роллю комахи ще в юрський період.

"Муха явно харчувалася пилком квіткових рослин, отже, являє собою перше пряме свідчення існування запилювачів серед довгоносиків (сімейство комах із загону двокрилих, — ред.)", — підсумували автори дослідження.