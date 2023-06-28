Древние греки строили свои храмы на линиях разломов земной коры: зачем они это делали

Недавнее исследование свидетельствует о том, что древние греки намеренно строили свои священные места на землях, которые ранее переживали землетрясения. Среди таких Дельфы, Микены, Эфес и другие.

Профессор Иэн Стюарт предполагает, что линии разломов, возникшие в результате сейсмической активности в Эгейском регионе, могли способствовать повышению культурной значимости определенных территорий, что привело к основанию знаменитых храмов и великолепных городов. Ранее предполагали, что Дельфы, горный комплекс, известный своим мифическим оракулом, получил известность в классическом греческом обществе благодаря священному источнику и пьянящим газам, исходившим именно из линии разлома, пишет GreekReporter.

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Однако он считает, что Дельфы могут быть не единичным случаем. Исследователь предполагает, что другие древнегреческие города, в частности Микены, Эфес, Книд и Иераполь, могли намеренно построить в непосредственной близости к линиям разломов и землетрясений, объясняя свой выбор местоположения этими геологическими факторами.

В исследовании профессор Стюарт освещает корреляцию между активными линиями разломов, сейсмическими событиями и древними городами в Греции и западной Турции. Учитывая распространенность разломов и большое количество разрушенных поселений в Эгейском регионе, такая связь не кажется неожиданной.

Следует отметить, что многочисленные разломы земной коры не просто нарушают инфраструктуру древнегреческих поселений, но и непосредственно пересекаются с их самыми сакральными сооружениями.

Например, древнегреческое святилище Дельфы разрушило землетрясение в 373 году до н. э., и лишь после этого его храм восстановили непосредственно на той самой линии разлома — показательный случай, подтверждающий эту теорию.

Более того, существуют рассказы о людях, которые достигли статуса оракула, спустившись в подземный мир. Некоторые комментаторы утверждают, что эти истории могли быть вдохновлены пещерными системами или гротами, образованными сейсмической активностью, которая служила фоном для таких мифических нарративов.

Высокую сейсмическую активность Греции можно объяснить ее расположением в регионе, подверженном таким явлениям. Расположенная в восточном Средиземноморье, Греция находится в сложной пограничной зоне между Африканской и Евразийской плитами. Северная часть страны лежит на Евразийской плите, а южная — на плите Эгейского моря.

Плита Эгейского моря движется на юго-запад относительно Евразийской плиты со скоростью около 30 мм в год, в то время как Африканская плита опускается на север под плиту Эгейского моря со скоростью около 40 мм в год.

Такая геологическая конфигурация приводит к двум различным тектоническим стилям: растяжение вдоль зон разломов с востока на запад и надвижная тектоника вдоль зон разломов с юго-запада на северо-восток в западной и центральной Греции, Пелопоннесе и северной части Эгейского моря, а также сжимающая тектоника в южной части Эгейского моря, простирающаяся до Ионических островов.

Стоит отметить, что хотя большинство землетрясений в регионе не приводят к разрушениям или травмам, они сыграли значительную роль в формировании ландшафта и культурного наследия древнегреческой цивилизации.

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