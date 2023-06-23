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Технологии и наука

Ни царей, ни правителей. Отсутствие королевских артефактов Индской цивилизации переписывает историю

Индская или Хараппская цивилизация, древняя цивилизация, эгалитарное общество, коллективное действие, социальная сложность, гетерархия, археологические открытия, урбанизация, развитая культура, археология, раскопки, находка, исследования
Фото: By Saqib Qayyum – Own work, CC BY-SA 3.0 | Индская цивилизация — третья древневосточная цивилизация бронзы, после египетской и месопотамской, которая бросала вызов традиционным нормам и занимала наибольшую площадь

Представьте себе могущественную цивилизацию без царей и правителей. Именно такой была Индская цивилизация — третья древневосточная цивилизация бронзового века, после египетской и месопотамской, которая бросала вызов традиционным нормам и занимала самую большую площадь.

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Более века назад в долине реки Инд началась выдающаяся археологическая экспедиция под руководством британских и индийских археологов. Их раскопки открыли остатки неизвестной цивилизации, которая поразила исследователей своей развитостью и большими территориями, пишет Resilience.

Эта древняя культура, охватывавшая части Пакистана, Индии и Афганистана, процветала параллельно с известными цивилизациями Древнего Египта и Месопотамии, но превосходила их по географическому охвату. Она известна как цивилизация долины реки Инд и отличалась большим изяществом и сложностью.

Ее города были тщательно спланированы и хорошо структурированы, отличались величественной архитектурой, состоятельными жителями, развитыми системами письменности, водопровода и бани, разветвленной торговой сетью и стандартизированными мерами и весами.

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Индская цивилизация ставит много вопросов перед археологами и экспертами, которые пытаются понять общество, что процветало здесь, и то, как его члены организовывали себя. Сэр Джон Маршалл, наблюдая за раскопками Хараппы и Мохенджо-Даро, двух из пяти крупных городов, противопоставлял долину Инда Месопотамии и Египту.

Он отметил, что в то время как последние цивилизации инвестировали значительные ресурсы в строительство величественных храмов, дворцов и гробниц для элиты, Индская культура, похоже, ставила на первое место благосостояние своих граждан. Маршалл заметил, что хотя храмы, дворцы и гробницы могли существовать, они либо не обнаружены, либо плавно сливались с другими сооружениями, что делало их неразличимыми.

В период своего расцвета, примерно между 2600 и 1900 годами до н. э., цивилизация долины реки Инд бросила вызов общепринятым представлениям о связи между урбанизацией и неравенством, превратившись в одно из самых эгалитарных ранних сложных обществ в мире.

Одним из самых интригующих аспектов древних остатков Индской цивилизации является отсутствие доказательств существования правящего класса или элитной управленческой группы. В отличие от других обществ, эта цивилизация веками процветала как стабильная и успешная цивилизация без правителей-жрецов, купцов-олигархов, жестких кастовых систем или классов воинов. Средства, с помощью которых они достигли такой стабильности и культуры, остаются предметом исследования.

Однако некоторые утверждали, что правящий класс эффективно скрывал границы между собой и другими социальными слоями. Например, отсутствие монументальных гробниц в местах захоронения в долине Инда заставило некоторых исследователей предположить, что правители, возможно, практиковали кремацию или хоронили свои останки в реках, следуя традициям других имперских культур. Однако кремация обычно оставляет после себя археологические доказательства, которые не были обнаружены при раскопках этого места.

В конце концов, несмотря на века исследований, археологи не нашли доказательств существования правящего класса, подобных тем, что обнаружены в других ранних сложных обществах.

В конце 1990-х годов археологи начали рассматривать новую концепцию, которая лучше согласовывалась с имеющимися данными: гетерархия. Она предполагает, что сложная политическая организация, включая возникновение городов, могла возникнуть благодаря коллективным усилиям многочисленных неранжированных социальных групп. Именно сотрудничество, а не доминирование, может быть движущей силой коллективных действий.

Среди самых выдающихся артефактов Индскаой культуры — штампованные печати, украшенные причудливыми изображениями и текстами. Только в Мохенджо-Даро найдено более 2 500 таких печатей. Их изготавливали многочисленные группы ремесленников в разных местах. А это значит, что производство не контролировали правители. Технологические стили были присущи разным группам, что свидетельствует о большой степени открытости и обмена знаниями.

Археологические остатки Индской культуры до сих пор хранят много тайн. Древняя письменность цивилизации остается нерасшифрованной, а причины ее упадка во втором тысячелетии до нашей эры — неизвестными.

Если после столетия исследований цивилизации реки Инд археологи не нашли никаких доказательств существования правящего класса, подобного тем, что были в других ранних сложных обществах, становится необходимым переоценить значение эгалитаризма в долине Инда.

В этом контексте представляется, что царь-жрец, если он когда-то существовал, является скорее плодом воображения, чем исторической реальностью.

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