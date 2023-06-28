Топтали одну землю. Главный предок человечества рассекал по планете вместе с динозаврами

Исследователи наконец поставили точку в многолетнем споре о том, насколько далеко простирается родословная человечества.

Споры о том, появились ли ключевые черты, определяющие плацентарных млекопитающих, подобных нам, у наших предков до или после массового вымирания, которое погубило динозавров. В новом исследовании, ученым из Бристольского университета в Великобритании и Университета Фрибурга в Швейцарии наконец-то удалось пролить свет на эту древнюю загадку, пишет Science Alert.

Отметим, что никаких окончательных окаменелостей плацентарных млекопитающих не было обнаружено до массового вымирания, погубившего динозавров и множество других видов около 66 миллионов лет назад. Однако ученые использовали летопись окаменелостей, которая предоставила им данные молекулярных часов, предполагающие, что человеческая родословная простирается еще дальше во времени, наряду с динозаврами.

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По словам соавтора исследования, палеобиолога из Бристольского университета Эмили Карлайл, анализ данных молекулярных часов фактически позволил "обратить вспять генетические изменения", которые постоянно происходят с течением времени. Это в конечном итоге позволило точно определить общих предков для видов.

Ученые использовали этот подход статистического анализа и смогли показать, как самые ранние формы плацентарных млекопитающих, вероятно, появились еще в меловом периоде, смешавшись на короткое время с динозаврами. Карлайл отмечает, что они с коллегами собрали воедино данные тысячи окаменелостей плацентарных млекопитающих и смогли обнаружить закономерности возникновения и исчезновения различных групп.

Используя эти данные исследователи смогли оценить, когда эволюционировали плацентарные животные. Кроме того, модель, использованная в исследовании, также показывает, что более современные линии плацентарных млекопитающих животных начали появляться лишь после падения астероида. Исследователи полагают, что после смерти динозавров и множества других видов, условия для диверсификации, вероятно, стали намного лучше.

Результаты исследования основаны на наборе данных, включающем 380 семейств плацентарных млекопитающих. Исследователи сосчитали, что 21,3% из них могли восходить к меловому периоду. Авторы исследования отмечают, что сюда вошли группы, давшие начало приматам, собакам и кошкам, а также кроликам и зайцам. Также модель показывает, что плацентарные млекопитающие имели такие же древние корни, как и динозавры.

По словам другого соавтора исследования, биолога-эволюциониста Даниэля Сильвестро из Университета Фрибурга в Швейцарии, ученые использовали модель, которая оценивает возраст происхождения и основывается на том, когда линии впервые появились в летописи окаменелостей. А также на характере видового разнообразия для линии во времени. Кроме того, модель способна оценить возраст исчезновения, основываясь на последних появлениях, когда группа вымерла.

Авторы исследования полагают, что использованная модель более точна, чем использование летописей окаменелостей или молекулярных данных для определения путей эволюции видов. Теперь исследователи полагают, что в дальнейшем эту модель также можно будет использовать и в других исследованиях.

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