Девятая планета. На краю Солнечной системы скрывается планета из другого мира: что известно

Согласно новому исследованию, в загадочном облаке Оорта на краю Солнечной системы может находиться планета, которая прибыла к нам из далекого космоса.

Более 100 лет назад появилась теория о том, что за Нептуном находится загадочная Планета Х, но ее так и не обнаружили. Но новое исследование предполагает, что в самых дальних уголках Солнечной системы все же может скрываться блуждающая планета или планета-изгой, которая прилетела к нам из совсем другой звездной системы, пишет Live Science.

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Планета Х

Еще в 1906 году американский астроном и успешный бизнесмен Персиваль Лоуэлл впервые заявил о том, что за Нептуном находится гигантская планета, которую он назвал Планета Х. Свою теорию Лоуэлл построил на том, что, согласно его предположениям, гравитация какого-то крупного объекта влияет на орбиты Урана и Нептуна. Эту планету так никто и не обнаружил, но подобные поиски привели к тому, что в 1930 году был открыт Плутон. Сейчас он считается карликовой планетой и как оказалось Плутон имеет слишком маленькую массу для того, чтобы влиять на орбиты Нептуна и тем более Урана.

Похожая на Нептун планета может скрываться на краю Солнечной системы Фото: wikipedia

Новое исследование

Многие астрономы сейчас считают, что никакой Планеты Х за Нептуном не существует и тем не менее некоторые ученые продолжают поиски таких планет в самых дальних регионах Солнечной системы. Международная группа американских и французских астрономов опубликовала на сервере препринтов arXiv еще не рецензированное исследование, которое предполагает, что загадочная экзопланета-изгой может находится намного дальше в космосе, чем предполагал Лоуэлл.

Ученые создали модель ранней Солнечной системы и обнаружили, что есть вероятность того, что одна или даже несколько планет могли прибыть к нам из других звездных систем и остались кружить вокруг Солнца в облаке Оорта. Считается, что этот регион космоса окружает Солнечную систему на расстоянии от нескольких сотен миллиардов до нескольких триллионов километров от Солнца. И здесь находится огромное количество разных ледяных объектов и скорее всего отсюда начинают свой путь долгопериодические кометы.

огласно новому исследованию, в загадочном облаке Оорта на краю Солнечной системы может находиться планета, которая прибыла к нам из далекого космоса Фото: wikipedia

Авторы исследования пишут, что на самом раннем этапе формирования Солнечной системы, примерно 4,5 млрд лет назад, происходило не только формирование известных нам планет. В это время гравитация могла вытолкнуть из протопланетного диска огромные обломки, которые могли иметь размеры планеты. Эти обломки могли улететь так далеко от Солнца, что гравитация звезды уже не влияла на них и они бы отправились в долгое путешествие по космосу.

Девятая планета

Новое исследование предполагает, что в результате такого события также могла сформироваться отдельная планета, которая попала в облако Оорта и осталась там кружить на очень далеком расстоянии от Солнца. Хотя такая вероятность составляет всего 0,5%.

Ученые создали модель ранней Солнечной системы и обнаружили, что есть вероятность того, что одна или даже несколько планет могли прибыть к нам из других звездных систем и остались кружить вокруг Солнца в облаке Оорта Фото: Pablo Carlos Budassi/Wikimedia/CC BY-SA 4.0

В то же время ученые обнаружили, что существует намного большая вероятность того, что в облаке Оорта находится прибывшая из другой звездной системы блуждающая в космосе экзопланета. Такие планеты могут быть выброшены из своих систем и блуждать по галактике, как уже известно ученым.

Экзопланета, похожая на Планету Х, размером примерно с Нептун могла быть захвачена гравитацией Солнца, как показывает моделирование, и остаться на краю Солнечной системы. Но в любом случае она находится очень далеко и не может влиять на орбиту Нептуна.

Также ученые указывают на то, что скорее всего облако Оорта состоит в основном из мелких ледяных объектов, но вероятность существования там планеты есть. Осталось только проверить эту теорию, но пока что это сделать невозможно, как минимум потому, что облако Оорта, как считается имеет громадный размер и загадочная планета может скрываться где угодно.

Планету Х, или другой подобный объект можно считать девятой планетой Солнечной системы, которую уже давно ищут астрономы. Но, как уже писал Фокус, один из ученых считает, что нужно прекратить эти поиски, ведь девятую планету давно обнаружили.