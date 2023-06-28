Аппараты NASA 50 лет назад уничтожили жизнь, которую нашли на Марсе: новая теория

В одном из экспериментов спускаемые аппараты "Викинг" добавили воду в образцы марсианского грунта. Возможно, это была очень плохая идея.

Американский планетолог Дирк Шульц-Мекач считает, что жизнь на Марсе была обнаружена 50 лет назад, но аппараты NASA ее случайно уничтожили. Эта теория возникла из неоднозначных результатов экспериментов по обнаружению жизни, проведенных спускаемыми аппаратами "Викинг" в середине 1970-х годов, пишет Big Think.

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Эксперименты космических аппаратов "Викинг"

В середине 1970-х годов NASA отправило на поверхность Марса два посадочных аппарата "Викинг", оснащенных приборами, которые провели единственные эксперименты по обнаружению жизни, когда-либо проводившиеся на другой планете. Результаты этих испытаний были очень противоречивыми, ведь одни показали, что жизнь может быть на Красной планете, а другие – что ее не может быть на Марсе.

Аппараты "Викинг" также были оснащены приборами для обнаружения органических соединений. Они обнаружили небольшое количество хлорированных органических веществ, которые первоначально считались загрязнением с Земли. Было принято решение, что марсианская жизнь невозможна без органических соединений. То есть ее просто здесь нет.

"За прошедшие 50 лет многое изменилось. Еще восемь посадочных аппаратов и марсоходов более подробно исследовали поверхность Марса. Теперь мы знаем, что местные органические соединения действительно существуют на Марсе. Однако они находятся в хлорированной форме, и мы не знаем, происходят ли они в результате биологических процессов или каких-то абиотических химических реакций, которые не имеют ничего общего с жизнью", — говорит Шульц-Мекач

Американский планетолог считает, что жизнь на Марсе была обнаружена 50 лет назад, но аппараты NASA ее случайно уничтожили Фото: NASA

Смерть от воды

В 70-е годы прошлого века ученые мало что знали о марсианской среде. Поскольку Земля — это водная планета, казалось разумным, что добавление воды могло бы заставить жизнь проявить себя в чрезвычайно сухой марсианской среде.

"На Земле существуют микробы, которые адаптировались к очень засушливой среде и живут исключительно в соляных породах. Эти организмы получают влагу прямо из воздуха, то есть им не нужен дождь, ведь соль может притягивать влагу самостоятельно. Но что произойдет, если налит воду на эти адаптированные к сухой среде микробы? Получится, что мы просто утопим этих существ и они погибнут. Возможно эксперименты аппаратов "Викинг" также уничтожили микробов на Марсе", — говорит планетолог.

В экспериментах на Марсе образцы местного грунта покрывались водой, поэтому местные микробы могли не справится с огромным количеством воды и просто умерли. Ученый считает, что на Марсе в некоторых регионах достаточно влаги в атмосфере, чтобы местные микроорганизмы могли получать ее отсюда находясь в почве с большим количеством перекиси водорода и перхлоратов.

Жизнь на Марсе

"Я считаю, что микробная жизнь на Марсе может иметь в своих клетках перекись водорода. Это позволило бы микробам получать воду прямо из атмосферы. У этой смеси будут и другие преимущества, например, сохранение жидкой воды при низких марсианских температурах и предотвращение образования кристаллов льда, которые могут разрушить клетки. Я хочу сказать, что перекись водорода не является несовместимой с жизнью и это доказывают некоторые земные микробы", — говорит ученый.

По словам Шульц-Мекача, нужна новая миссия на Марс, посвященная прежде всего обнаружению жизни, чтобы проверить эту теорию. Ученый считает, что на Марсе жизнь может находится недалеко от поверхности в соляных породах.

Как уже писал Фокус марсоход Perseverance нашел на Марсе странный дырявый объект немарсианского происхождения и он похож на известный десерт.