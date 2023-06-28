Защита сердца бонусом. Найдена неожиданная причина не пропускать вечернюю чистку зубов перед сном

Результаты нового исследования свидетельствуют о том, что эта привычка не только укрепит зубы, но и окажет другой положительный эффект.

В новом исследовании ученые сосредоточились на понимании того, влияет ли время чистки зубов на риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Результаты исследования свидетельствуют о том, что вечерний ритуал чистки зубов может обладать неожиданно приятным эффектом для здоровья, пишет Nature.

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В новом исследовании группа ученых из Университета Осаки отобрала 1675 пациентов в возрасте старше 20 лет, которые были госпитализированы для операции, обследования или лечения. Всех участников условно разделили на группы в зависимости от чистки зубов:

группа чистки зубов после пробуждения и перед сном;

чистка зубов перед сном, но не после пробуждения;

чистка зубов после пробуждения, но не перед сном;

вообще не чистят зубы.

Далее исследователи оценили возраст и пол участников, результаты последующего наблюдения и историю курения. Статистика свидетельствует о том, что в группе, которая чистить зубы лишь утром, было в 4 раза больше мужчин, чем женщин. При этом анализы также свидетельствуют о том, что реципиенты, которые чистили зубы и утром и вечером демонстрировали более высокие оценки выживаемости от сердечно-сосудистых заболеваний. Также исследователи обнаружили, что у курильщиков, которые вообще не чистили зубы риск смертности от сердечно-сосудистых заболеваний был значительно выше, чем в любой группе. У некурящих, которые чистили зубы лишь после пробуждения или не чистили их вовсе, прогноз при госпитализации был значительно хуже, чем у других подгрупп.

Авторы исследования отмечают, что их анализ был ограничен лишь сердечно-сосудистыми заболеваниями, а потому его результаты не могут быть распространены на здоровые группы населения. Однако они настаивают, что чистка зубов перед сном, вероятно, важна для снижения риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Отметим, что в более ранних исследованиях ученые уже обнаружили связь между уходом за полостью рта и злокачественными новообразованиями, легочными сердечно-сосудистыми заболеваниями и заболеваниями желудочно-кишечного тракта. В новом исследовании ученые фактически лишь подтвердили связь и обнаружили, что чистка зубов перед сном в действительности может снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Авторы исследования отмечают, что чистка зубов один раз в день, как правило, подразумевает, что люди чистят зубы непосредственно после пробуждения, но не перед сном. Это связано с тем, что большинство людей считают рот "нечистым по утрам" и потому чистят зубы перед завтраком, чтобы избежать проглатывания внутриротовых отложений. Основная проблема заключается в том, что поглощение пищи также приводит к образованию внутриротовых отложений, которые сохраняются с нами в течение всего дня и повышают риск заболеваний и кариеса.

Статистика свидетельствует о том, что реципиенты, не чистят зубы перед сном, как правило, по одной из причин:

употребление алкоголя и лень;

усталость после работы и недостаток времени.

Однако опросы показывают, что в большинстве случаев, люди не чистят зубы перед сном из-за лени, употребления алкоголя или забывчивости. Авторы исследования настаивают, что людям необходимо пересмотреть свои привычки, так как чистка зубов лишь в начале дня предполагает "плохую гигиену полости рта", что может привести к развитию болезней, помимо пародонта и кариеса.

При этом исследователи обнаружили, что не существует явной связи между продолжительностью чистки зубов и системными заболеваниями, в том числе сердечно-сосудистыми заболеваниями. Авторы исследования также отмечают, что время чистки зубов не зависело от возраста пациентов. Результаты свидетельствуют о том, что в каждой группе был определенный процент реципиентов, которые отдавали предпочтение чистки зубов лишь утром или вообще отказывались от нее.

Авторы исследования также отмечают, что в дальнейшем потребуется провести ряд дополнительных исследований, чтобы исключить влияние здоровья реципиентов, участвовавших в данном анализе, на результаты.

Ранее Фокус писал о том, что исследователи рассказали, когда на самом деле стоит чистить зубы.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.