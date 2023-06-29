Настоящий Fallout в России: почему даже постоять у озера Карачай смертельно опасно

Озеро Карачай, расположенное на южном Урале в центральной России, имеет жуткую славу самого радиоактивного озера на нашей планете. Его воды насыщены настолько большим уровнем радиации, что всего лишь час солнечных ванн на его берегу может стать смертельным для человека.

Название "Карачай", происходящее из местных тюркских языков, переводится как "черная вода" или "черный ручей", ярко отражает ужасную реальность загрязнения, охватившего это озеро. Опасный уровень радиации уходит корнями в его прошлое, когда оно служило свалкой отходов Советского Союза в первые годы холодной войны, пишет IFLScience.

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Возле озера лежат огромные просторы ядерного комплекса "Маяк", раскинувшегося примерно на 90 квадратных километров. Первоначально созданный в 1940-х годах с целью производства плутония для советского проекта атомной бомбы, этот колоссальный ядерный объект был частью Челябинска-65, подпольного города, который оставался отсутствующим на картах до 1989 года из-за своей секретности.

Руководствуясь настоятельной необходимостью не отставать от Соединенных Штатов, нанесших атомный удар по Хиросиме и Нагасаки, Сталин и его военачальники ускорили строительство "Маяка", не обращая особого внимания на надлежащую утилизацию его опасных отходов. До 1951 года единственным жизнеспособным вариантом казалось использование озера Карачай в качестве водохранилища для предотвращения попадания радиоактивных отходов в реку Теча.

Значение этой экологической катастрофы описал институт Worldwatch, аналитический центр, базирующийся в Вашингтоне, как "самое загрязненное место на Земле". В конце концов оно превратилось в серьезную угрозу для местной экосистемы.

Согласно докладу Международного агентства по атомной энергии, в течение 1950-х годов в озеро Карачай сбросили около 500 миллионов кюри бета-радиоактивных нуклидов. Последствия вышли за пределы самого водохранилища, поскольку радиоактивная вода проникла в грунтовые воды, распространив свою токсичность на расстояние примерно 4,8 километра от озера.

Спутниковый снимок ядерного комплекса "Маяк", на котором видно озеро Карачай Фото: NASA WorldWind

Настоящие масштабы загрязнения стали очевидными летом 1967 года, когда засуха высушила озеро, превратив его дно в пустошь. Ветры разнесли радиоактивную пыль над соседними населенными пунктами, накрыв десятки сел значительным уровнем радиации.

Даже в 1990-х годах, задолго после того, как озеро перестало служить местом для отходов, по данным Совета защиты природных ресурсов, уровень радиации достигал 600 рентгенов всего в 10 метрах от края озера.

Длительное облучение в такой близости может привести к летальному исходу. Для сравнения, облучение в 100 рентгенов достаточно, чтобы вызвать лучевую болезнь, тогда как 400 рентгенов, скорее всего, привело бы к смерти большинства людей в течение месяца.

Лишь после распада Советского Союза в 1991 году официально признали существование объекта "Маяк", что впоследствии выявило ужасные последствия радиоактивного наследия озера Карачай. Как сообщается, уровень заболеваемости раком среди местного населения вырос на 21 процент, что сопровождалось 25-процентным увеличением врожденных дефектов и 41-процентным ростом случаев лейкемии.

По сообщению Nuclear Engineering International в 2016 году, озеро Карачай засыпали грунтом, камнями и специальными бетонными блоками.

Однако наследие радиоактивного загрязнения водоема будет сохраняться. Как отмечается в докладе Международного агентства по атомной энергии, даже если озеро Карачай навсегда исчезнет с лица земли, проблемы, связанные с ним, останутся.

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