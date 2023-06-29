Под ледяным щитом Антарктиды найдена древняя мозаика: состоит из осколков исчезнувших континентов

В новом исследовании ученые обнаружили, что самый неизученный континент на планете таит в себе остатки древних континентов.

Антарктида считается одним из самых малоизученных континентов на Земле — с каждым годом ученые обнаруживают под ее льдами нечто новое и удивительно красивое. На этот раз спутники, обнаруживающие гравитацию, распознали глубоко под ледяными щитами Антарктиды остатки давно утерянных континентов, пишет IFLScience.

Исследователи из Кильского университета в Германии и Британской антарктической службы использовали спутниковые данные гравитационного картирования и огромное количество сейсмологической информации. В результате им удалось собрать "лоскутное одеяло" древних ключевых геологических особенностей на поверхности Земли, которые когда-то были континентами.

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По словам соавтора исследования, научного руководителя отдела геологии и геофизики Британской антарктической службы Фаусто Ферраччоли, гравитационные изображение произвели настоящую революцию, значительно расширив возможности ученых в изучении наименее изученного континента Земли.

Авторы исследования говорят, что большая часть данных, использованных в работе, была получена со спутника Gravity field and Ocean Circulation Explorer (GOCE) Европейского космического агентства. Он совершил свое "кругосветное путешествие" по планете в период 2009 по 2013 годы, пока не совершил неконтролируемый вход в атмосферу Земли и был уничтожен около Фолклендских островов в южной части Атлантического океана. Целью спутника было измерение притяжения гравитационного поля Земли с беспрецедентной точностью, и, к счастью, драгоценные собранные данные были получены учеными до того, как он разбился.

Исследователи использовали данные о том, насколько меняется ускорение силы тяжести, а также информацию о различиях в горизонтальных и вертикальных компонентах гравитационного поля планеты. Затем эти данные были объедены с сейсмологическими данными. В результате ученым удалось создать трехмерные изображения тектоники земных плит даже в самых отдаленных и труднодоступных районах, погребенных под километрами льда в Антарктиде.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что Западная Антарктида имеет более тонкую литосферу в сравнении с Восточной Антарктидой. Она состоит из гористых складчатых плит (ороген) и древних устойчивых скалистых зон земной коры (кратонов).

Изучив богатые скалистыми кратонами зоны ученые смогли обнаружить остатки древних континентов, которые, будто мозаика, вдавлены в глубины современных континентальных плит. По словам Ферраччоли, они с коллегами обнаружили захватывающую древнюю мозаику геологических особенностей, имеющая фундаментальные сходства и различия между корой под ледяным континентом и другими континентами, которыми Антарктида была соединена до 160 миллионов лет назад.

Авторы исследования отмечают, что эти кратоны также представляют интерес для науки, так как они являются сами старыми ядрами земной литосферы. Именно поэтому их стоит изучить, так как они способны пролить свет на раннюю историю нашей планеты.

По словам соавтора исследования, ученого миссии GOCE ЕКА Роджера Хаагманса, эта находка также может пролить свет на то, как континенты, возможно, были связаны между собой в прошлом, прежде чем окончательно разошлись из-за движения плит.

Ранее Фокус писал о том, что под ледяным щитом Антарктиды найден "трубопровод": простирается на 460 км и ускоряет таяние.