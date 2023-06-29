Не должна существовать: разгадана тайна планеты 8 Малой Медведицы b, которая удрала от смерти

Огромная планета, которая немного больше Юпитера, должна была исчезнуть в результате поглощения своей звездой, но этого не произошло. Теперь ученые знают почему.

Еще в 2015 году ученые выяснили, что вокруг звезды 8 Малой Медведицы, расположенной на расстоянии в 520 световых лет от нас, вращается крупная планета, немногим больше Юпитера. Эта планета, получившая название 8 Малой Медведицы b, согласно расчетам, должна была уже исчезнуть в результате поглощения своей звездой. Но она выжила, и астрономы нашли этому объяснение, пишет BBC.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature, планету 8 Малой Медведицы b ученые могли вообще никогда не найти, ведь ее уже не должно было существовать. Дело в том, что она вращается очень близко вокруг умирающей звезды и согласно расчетам, эта звезда должна была в результате своего расширения поглотить планету. По словам ученых, они впервые обнаружили такой случай и результаты исследования указывают на то, что он может быть не единственным.

Планета 8 Малой Медведицы b должна была уже умереть, ведь ее родная звезда является красным гигантом и постепенно умирает Фото: NY times

Такие звезды, как Солнце имеют в основном одинаковый срок жизни, который составляет примерно 10 млрд лет. Это значит, что в конце своего жизненного цикла такие звезды (и наше Солнце в том числе сделает это через 5 млрд лет) увеличиваются в размерах и превращаются в красных гигантов. Если рядом с такими звездами находятся планеты, то их уничтожает их родная звезда. Например, ученые считают, что такая участь ждет все четыре планеты земного типа в нашей Солнечной системе – Марс, Венеру, Меркурий и конечно же Землю. Получается, что планета 8 Малой Медведицы b также должна была уже умереть, ведь ее родная звезда является красным гигантом и постепенно умирает.

Новое исследование предполагает, что планету от смерти спасла другая звезда, а именно звезда-компаньон 8 Малой Медведицы. Астрономы пришли к выводу, что когда-то планета 8 Малой Медведицы b вращалась вокруг двух звезд. Но вторая звезда уже была белым карликом, то есть это практически умершая звезда, в которую превращаются красные гиганты.

Ученые считают, что во время своего бурного расширения красный гигант своей гравитацией притянул к себе белого карлика и "проглотил" его и таким образом дальнейшее увеличение размеров звезды было остановлено Фото: NY times

Ученые считают, что во время своего бурного расширения красный гигант своей гравитацией притянул к себе белого карлика и "проглотил" его и таким образом дальнейшее увеличение размеров звезды было остановлено. Таким образом произошло "чудесное спасение" от неминуемой смерти планеты 8 Малой Медведицы b. Она в свою очередь продолжила свое вращение, но уже не вокруг двух звезд, а только одной.

Но есть еще одна достаточно спорная теория, как утверждают ученые, которая гласит, что данная планета на самом деле могла появиться из вещества, которое было выброшено в результате слияния двух звезд. Ученые считают, что такая вероятность может быть, ведь большинство звезд во Вселенной как раз находятся в двойных звездных системах, но до конца не ясно, как вокруг них могут появляться планеты.

Авторы исследования также пишут, что на самом деле планета, которая избежала своей смерти надолго не останется в безопасности, ведь как показывают наблюдения, в ближайшем будущем ее родная звезда снова начнет свой рост. И тогда планета точно должна исчезнуть.

Фокус уже писал о том, что ученые предполагают, что в самых дальних регионах Солнечной системы скрывается большая планета, которую еще предстоит обнаружить.

Напоминаем, что обнародовано грандиозное открытие, "подслушанное" в глубине Вселенной и Фокус уже писал о том, что же услышали ученые.