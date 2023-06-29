Обнародовано грандиозное открытие, "подслушанное" в глубине Вселенной: что услышали ученые

Впервые в истории изучения космоса ученые обнаружили низкочастотные гравитационные волны с помощью массива пульсаров.

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Почти 10 лет ученые пытались обнаружить фон гравитационных волн, слабое, но постоянное эхо, которое еще называют фоновым шумом Вселенной. Считается, что эти низкочастотные гравитационные волны появились вскоре после Большого взрыва в результате разных событий, в том числе и слияния черных дыр по всему космосу. Сигналы этих гравитационных волн, которые составляют фоновый шум Вселенной было очень трудно обнаружить, хотя их существование предсказывали теории. Теперь же стало известно, что они существуют и их удалось обнаружить впервые в истории, пишет Space.

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Об этом открытии, как уже писал Фокус, ученые официально объявят вечером, в четверг, 29 июня, но уже известна почти полная информация о многолетних исследованиях космоса. Фон гравитационных волн, который пронизывает всю Вселенную обнаружен впервые в истории.

Ученые объявят о результатах изучения гравитационных волн в прямом эфире

Пока ученые еще точно не знают, что стало причиной появления фонового шума Вселенной, но у них есть убедительные доказательства его существования, которые согласуются с теоретическими предсказаниями. По словам ученых, сигнал низкочастотных гравитационных волн может исходить от многих сливающихся черных дыр, которые имеют массу в миллиарды масс Солнца. Когда орбиты этих черных дыр, которые вращаются вокруг друг друга сближаются, то происходит выделение огромного количества энергии в виде гравитационных волн, и они разносятся по всей Вселенной. Именно эти волны и обнаружили ученые.

Чтобы найти фоновый шум Вселенной ученые изучили миллисекундные пульсары. Это разновидность нейтронных звезд (по сути это остатки умерших огромных обычных звезд), которые вращаются очень быстро вокруг своей оси. Они могут совершать до 700 оборотов в секунду и при этом через определенные промежутки времени пульсары выпускают радиоизлучение.

Чтобы найти фоновый шум Вселенной ученые изучили миллисекундные пульсары Фото: space.com

С помощью пульсаров, по словам астрономом, можно обнаружить гравитационные волны сверхмассивных черных дыр, которые в миллионы или даже миллиарды раз больше нашего Солнца по массе. Для того, чтобы обнаружить фон гравитационных волн ученые использовали массив из 70 миллисекундных пульсаров в Млечном Пути. В ходе наблюдений была выявлена уникальная закономерность во времени выпуска радиоизлучения пульсаров, на которую влияет как раз фон гравитационных волн. И пока что многое указывает на то, что этот фоновый шум Вселенной создают двойные черные дыры.

Как уже писал Фокус, также в четверг, 29 июня, ученые из нейтринной обсерватории IceCube должны сообщить также об очень важном открытии, которое касается такой неуловимой частицы, как нейтрино.

Ученые объявят о результатах изучения нейтрино в прямом эфире

Что касается черных дыр, то, как показывает новое исследование, этих объектов, которые имели огромную массу было намного больше в ранней истории космоса, чем считалось ранее, как уже писал Фокус.