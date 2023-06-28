В ранней Вселенной было больше "космических монстров", чем предполагалось, - ученые

Новое исследование показывает, что сверхмассивные черные дыры могут вырасти до огромных размеров очень быстро.

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Ученые из Университета штата Колорадо в Боулдере, США, считают, что в ранней Вселенной было намного больше "космических чудовищ", таких как огромные черные дыры, чем считалось ранее. Также исследователи выяснили, что сверхмассивные черные дыры в центрах галактик могут расти быстрее, чем предполагалось, пишет Space.

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Две сверхмассивные черные дыры, снимки которых на сегодняшний день получили ученые, показывают, насколько сильно могут отличаться по своей массе эти космические монстры. Например, черная дыра в центре Млечного Пути под названием Стрелец A* в 4,5 млн раз больше Солнца по массе. А черная дыра в центре галактики M87 – в 5 млрд раз больше Солнца по массе.

Существует несколько теорий, которые объясняют, как сверхмассивные черные дыры становятся такими огромными. Большинство теорий указывают на то, что это происходит в результате слияния черных дыр меньшего размера. Но есть одна проблема: хватило бы времени этим черным дырам за 13,8 млрд лет существования Вселенной для такого увеличения размеров? Также есть еще одна проблема: как самые ранние черные дыры смогли набрать очень быстро массу за несколько сотен миллионов лет?

Ученые разработали новый способ определения масс черных дыр даже для тех, которые появились в ранней Вселенной. Астрономы собрали информацию о сотнях тысяч галактик, некоторые из которых находятся так далеко, что их можно увидеть такими, какими они были миллиарды лет назад. С помощью этих данных ученые рассчитали массы черных дыр для некоторых из крупнейших галактик во Вселенной. После этого было создано моделирование гравитационных волн, которые появляются в результате столкновения черных дыр.

Новое исследование показывает, что сверхмассивные черные дыры могут вырасти до огромных размеров очень быстро Фото: ESO

И результаты показали, что миллиарды лет назад черные дыры могли быть больше, чем думали ученые. Миллиарды лет назад во Вселенной было больше крупных галактик и огромных сверхмассивных черных дыр. Исследование показывает, что огромным черным дырам не нужно слишком много времени для того, чтобы вырасти до гигантских размеров, как предполагалось ранее. Эти выводы подтверждает обнаружение неожиданно крупных космических монстров в ранней Вселенной.

Ученые собираются продолжать свои исследования черных дыр, которые находятся в миллиардах световых лет от нас. Таким образом ученые также хотят лучше понять, как формируются галактики, похожие на Млечный Путь, учитывая тот факт, что сверхмассивные черные дыры оказывают огромное влияние на свои галактики.

Как уже писал Фокус, новое исследование предполагает, что на краю Солнечной системы скрывается планета из другого мира. Эту планету могла захватить гравитация Солнца, но она находится очень далеко от нас.

Напоминаем, что ученые анонсировали два революционных открытия, которые могут изменить представление о Вселенной. Ученые собираются объявить о важных открытиях, которые касаются космоса и физики, как уже писал Фокус.