У ранньому Всесвіті було більше "космічних монстрів", ніж передбачалося, — вчені

Нове дослідження показує, що надмасивні чорні діри можуть вирости до величезних розмірів дуже швидко.

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Вчені з Університету штату Колорадо в Боулдері, США, вважають, що в ранньому Всесвіті було набагато більше "космічних чудовиськ", таких як величезні чорні діри, ніж вважалося раніше. Також дослідники з'ясували, що надмасивні чорні діри в центрах галактик можуть рости швидше, ніж передбачалося, пише Space.

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Дві надмасивні чорні діри, знімки яких на сьогодні отримали вчені, показують, наскільки сильно можуть відрізнятися за своєю масою ці космічні монстри. Наприклад, чорна діра в центрі Чумацького Шляху під назвою Стрілець A* у 4,5 млн разів більша за Сонце за масою. А чорна діра в центрі галактики M87 — у 5 млрд разів більша за Сонце за масою.

Існує кілька теорій, які пояснюють, як надмасивні чорні діри стають такими величезними. Більшість теорій вказують на те, що це відбувається внаслідок злиття чорних дір меншого розміру. Але є одна проблема: чи вистачило б часу цим чорним дірам за 13,8 млрд років існування Всесвіту для такого збільшення розмірів? Також є ще одна проблема: як найбільш ранні чорні діри змогли набрати дуже швидко масу за кілька сотень мільйонів років?

Учені розробили новий спосіб визначення мас чорних дір навіть для тих, які з'явилися в ранньому Всесвіті. Астрономи зібрали інформацію про сотні тисяч галактик, деякі з яких розташовані так далеко, що їх можна побачити такими, якими вони були мільярди років тому. За допомогою цих даних вчені розрахували маси чорних дір для деяких з найбільших галактик у Всесвіті. Після цього було створено моделювання гравітаційних хвиль, які з'являються внаслідок зіткнення чорних дір.

Нове дослідження показує, що надмасивні чорні діри можуть вирости до величезних розмірів дуже швидко Фото: ESO

І результати показали, що мільярди років тому чорні діри могли бути більшими, ніж думали вчені. Мільярди років тому у Всесвіті було більше великих галактик і величезних надмасивних чорних дір. Дослідження показує, що величезним чорним дірам не потрібно занадто багато часу для того, щоб вирости до гігантських розмірів, як передбачалося раніше. Ці висновки підтверджує виявлення несподівано великих космічних монстрів у ранньому Всесвіті.

Вчені збираються продовжувати свої дослідження чорних дір, які знаходяться в мільярдах світлових років від нас. Таким чином вчені також хочуть краще зрозуміти, як формуються галактики, схожі на Чумацький Шлях, з огляду на той факт, що надмасивні чорні діри мають величезний вплив на свої галактики.

Як уже писав Фокус, нове дослідження припускає, що на краю Сонячної системи ховається планета з іншого світу. Цю планету могла захопити гравітація Сонця, але вона розташована дуже далеко від нас.

Нагадуємо, що вчені анонсували два революційних відкриття, які можуть змінити уявлення про Всесвіт. Вчені збираються оголосити про важливі відкриття, які стосуються космосу і фізики, як уже писав Фокус.