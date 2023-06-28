Змінить уявлення про Всесвіт: учені анонсували два революційні відкриття

У четвер, 29 червня, вчені збираються оголосити про важливі відкриття, які стосуються космосу і фізики.

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Вчені, які займаються різними дослідженнями, у четвер, 29 червня, мають зробити важливі заяви про свої нові два відкриття. Поки що є тільки попередні припущення про те, що змогли виявити вчені. Можливо, ці наукові досягнення можуть змінити наше розуміння того, як працює Всесвіт. Про те, що вже відомо про ці нові відкриття, пише ScienceAlert.

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Перше відкриття стосується гравітаційних хвиль

Вчені з американського проєкту NANOGrav спільно з ученими з Європи, Австралії та Індії, займаються пошуком і вивченням гравітаційних хвиль. Вони це роблять за допомогою спостережень за такими зірками, як пульсари, використовуючи радіотелескопи на Землі.

Ці дослідники в четвер, 29 червня, о 20:00 за Києвом, мають повідомити громадськості про своє важливе відкриття, яке стосується гравітаційних хвиль. Поки що немає точної інформації, що саме вдалося виявити дослідникам, але припускається, що відкриття стосується фону гравітаційних хвиль або його ще називають фоновим шумом Всесвіту.

Можливо астрономи змогли виявити цей фоновий шум і якщо це так, то це може стати революційним досягненням, яке може змінити розуміння найперших днів існування Всесвіту.

Гравітаційні хвилі пронизують весь Всесвіт Фото: Live Science

За словами вчених, зараз мало що відомо про період в історії космосу до позначки в 400 тисяч років після Великого вибуху, але гравітаційні хвилі і фон цих хвиль може розповісти про те, що сталося вже через кілька десятків секунд після Великого вибуху.

Але виявити фоновий шум Всесвіту дуже складно і один із способів його знайти полягає в тому, що можна використовувати масиви пульсарів. Це один із видів нейтронних зірок, які з'являються внаслідок загибелі величезної зірки, коли вона вибухає надновою.

Пульсари обертаються дуже швидко навколо своєї осі і через певні проміжки часу випускають потоки радіовипромінювання. Теоретично гравітаційні хвилі повинні викликати ледве помітні нерівномірності в часі випуску цих потоків випромінювання.

За допомогою одного пульсара помітити їх складно, але якщо використовувати масив пульсарів, то можна виявити вплив гравітаційних хвиль і таким чином виділити фоновий шум. Можливо вчені його якраз і виявили, але про це стане відомо, тільки після оголошення про результати досліджень.

Учені оголосять про результати вивчення гравітаційних хвиль у прямому ефірі

Друге відкриття стосується "примарної частки" — нейтрино

Учені з нейтринної обсерваторії IceCube, розташованої в Антарктиді, мають оголосити про своє нове відкриття також у четвер, 29 червня, але о 21:00 за Києвом.

За допомогою особливого детектора вчені з IceCube займаються пошуком так званої невловимої або примарної частки — нейтрино. Це фундаментальні частки, які неймовірно складно виявити через те, що в них немає заряду і практично відсутня маса. Наразі вченим відомо про існування трьох типів нейтрино, які можуть проходити через будь-який відомий об'єкт без перешкод.

За допомогою особливого детектора вчені з IceCube займаються пошуком так званої невловимої або примарної частки — нейтрино Фото: BBC

За допомогою нейтрино можна вивчати далекі космічні події, оскільки під час подорожі через космос їхні характеристики залишаються майже незмінними незалежно від їхнього оточення.

Нейтрино з'являються під час процесу бета-розпаду, який перетворює нейтрони на протони, тому нейтрино є одними з найпоширеніших часток у Всесвіті. До речі, поки ви це читаєте, через ваше тіло пролітають десятки мільярдів примарних часток щосекунди.

Науковці вже виявляли нейтрино, які прилетіли від Сонця, а також від дуже далеких квазарів, а ще їх фіксували в прискорювачах часток на Землі. Деякі дослідники навіть вважають, що саме з нейтрино може складатися невидима і така ж невловима темна матерія.

Точно не відомо, про яке відкриття розкажуть вчені, але передбачається, що воно пов'язане з якимось інтригуючим виявленням нейтрино.

Учені оголосять про результати вивчення нейтрино в прямому ефірі

Як уже писав Фокус, про гравітаційні хвилі говорив ще Альберт Ейнштейн, і через десятки років вчені отримали чітке уявлення про одну з найнеймовірніших теорій фізика.

Також Фокус писав про те, що кілька місяців тому фізики змогли вперше побачити нейтрино під час експерименту на Великому адронному колайдері.