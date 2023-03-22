У Великому адронному колайдері спіймали примарну частку: вперше побачили нейтрино

Спіймати нейтрино вдалося за допомогою детектора FASERnu, який був встановлений на ВАК.

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У Великому адронному колайдері вчені змогли створити нейтрино. Ці субатомні частинки настільки невловимі, що проходять непоміченими навіть крізь матерію. Саме за це їх називають "примарними частинками", пише ScienceAlert.

За словами авторів експерименту, результати їхньої роботи є першим прямим спостереженням нейтрино в колайдері. Вчені впевнені, що такі спостереження допоможуть зрозуміти, як формувалися ці частки, їхні властивості, а також їхню роль в еволюції Всесвіту.

Спіймати нейтрино вдалося за допомогою детектора FASERnu, встановленого на Великому адронному колайдері.

"Нам вдалося виявити нейтрино в абсолютно новому джерелі — прискорювачі частинок, там, де два промені стикаються один із одним за надзвичайно високих енергій", — каже фізик із Каліфорнійського університету Джонатан Фенг.

Нейтрино — одна з найпоширеніших субатомних частинок у Всесвіті, яка поступається тільки фотонам. Тільки нейтрино не має електричного заряду, а його маса дорівнює нулю, а також нейтрино майже не взаємодіють із іншими частинками на шляху. Прямо зараз через ваше тіло проходять сотні мільярдів нейтрино та залишаються непоміченими.

Процес утворення нейтрино Фото: Peterson et al.

Ученим відомо, що нейтрино утворюються в процесі ядерного синтезу, який відбувається всередині зірок або під час вибуху наднових. Попри те, що нейтрино мало взаємодіють із навколишнім світом, іноді вони можуть стикатися з іншою частинкою та виробляти дуже слабкий спалах світла.

На Землі існують детектори, заховані глибоко під поверхнею, які можуть уловлювати ці слабкі спалахи. Але вчені вже давно полюють на нейтрино в колайдері, тому що цей вид нейтрино з'являється завдяки високим енергіям, а цей процес мало вивчений.

"Саме такі нейтрино можуть дати нам безцінну інформацію про космос, яку ми не можемо отримати жодним іншим способом", — зазначає фізик елементарних частинок із ЦЕРН Джеймі Бойд.

Зазначається, що шістьох кандидатів у нейтрино виявили ще 2021 року, але тільки тепер учені змогли підтвердити відкриття. Дані були отримані під час третього запуску ВАК після завершення його модернізації минулого року.

Рівень значущості відкриття становив 16 сигм, а це означає, що ймовірність випадкового сигналу майже дорівнює нулю. Наприклад, рівень значущості 5 сигм достатній для того, щоб те чи інше відкриття у фізиці елементарних частинок вважалося таким.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про топ 10 космічних таємниць, які допоможе розгадати Великий адронний колайдер.