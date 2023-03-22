В Большом адронном коллайдере поймали призрачную частицу: впервые увидели нейтрино

Поймать нейтрино удалось с помощью детектора FASERnu, который был установлен на БАК.

Related video

В Большом адронном коллайдере ученые впервые смогли создать нейтрино. Эти субатомные частицы настолько неуловимы, что проходят незамеченными даже сквозь материю. Именно за это их называют "призрачными частицами", пишет ScienceAlert.

По словам авторов эксперимента, результаты их работы являются первым прямым наблюдением нейтрино в коллайдере. Ученые уверены, что такие наблюдения помогут понять, как формировались эти частицы, их свойства, а таже их роль в эволюции Вселенной.

Поймать нейтрино удалось с помощью детектора FASERnu, который был установлен на Большом адронном коллайдере.

"Нам удалось обнаружить нейтрино в совершенно новом источнике – ускорителе частиц, там где два луча сталкиваются друг с другом при чрезвычайно высоких энергиях", — говорит физик из Калифорнийского университета Джонатан Фенг.

Нейтрино – одна из самых часто встречающихся субатомных частиц во Вселенной, которая уступает только фотонам. Только нейтрино не обладает электрическим зарядом, а его масса равняется нолю, а также нейтрино почти не взаимодействуют с другими частицами на пути. Прямо сейчас через ваше тело проходят сотни миллиардов нейтрино и остаются незамеченными.

Процесс образования нейтрино Фото: нейтрино

Ученым известно, что нейтрино образуются в процессе ядерного синтеза, который происходит внутри звезд или же при взрыве сверхновых. Несмотря на то, что нейтрино мало взаимодействуют с окружающим миром, иногда, оно может сталкиваться с другой частицей и производить очень слабую вспышку света.

На Земле существуют детекторы, запрятанные глубоко под поверхностью, которые могут улавливать эти очень слабые вспышки. Но ученые уже давно охотятся за нейтрино в коллайдере, потому как этот вид нейтрино появляется благодаря высоким энергиям, а этот процесс мало изучен.

"Именно такие нейтрино могут дать нам бесценную информацию о космосе, которую мы не можем получить никаким другим способом", — отмечает физик элементарных частиц из ЦЕРН Джейми Бойд.

Отмечается, что шесть кандидатов в нейтрино были обнаружены еще в 2021 году, но только теперь ученые смогли подтвердить открытие. Данные были получены во время третьего запуска БАК после завершения его модернизации в прошлом году.

Уровень значимости открытия составил 16 сигм, а это значит, что вероятность случайного сигнала почти равна нолю. Например, уровень значимости 5 сигм достаточен для того, чтобы то или иное открытие в физике элементарных частиц считалось таковым.

Напомним, ранее Фокус писал о топ-10 космических тайнах, которые поможет разгадать Большой адронный коллайдер.