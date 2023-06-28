Дев'ята планета. На краю Сонячної системи ховається планета з іншого світу: що відомо

Згідно з новим дослідженням, у загадковій хмарі Оорта на краю Сонячної системи може перебувати планета, яка прибула до нас із далекого космосу.

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Понад 100 років тому з'явилася теорія про те, що за Нептуном розташована загадкова Планета Х, але її так і не виявили. Але нове дослідження припускає, що в найдальших куточках Сонячної системи все ж може ховатися блукаюча планета, яка прилетіла до нас із зовсім іншої зоряної системи, пише Live Science.

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Планета Х

Ще 1906 року американський астроном і успішний бізнесмен Персіваль Лоуелл уперше заявив про те, що за Нептуном розташована гігантська планета, яку він назвав Планета Х. Свою теорію Лоуелл побудував на тому, що, згідно з його припущеннями, гравітація якогось великого об'єкта впливає на орбіти Урану й Нептуна. Цю планету так ніхто і не виявив, але подібні пошуки призвели до того, що в 1930 році було відкрито Плутон. Зараз він вважається карликовою планетою і, як виявилося, Плутон має надто маленьку масу для того, щоб впливати на орбіти Нептуна і тим паче Урана.

Схожа на Нептун планета може ховатися на краю Сонячної системи Фото: wikipedia

Нове дослідження

Багато астрономів зараз вважають, що ніякої Планети Х за Нептуном не існує, і тим не менш деякі вчені продовжують пошуки таких планет у найдальших регіонах Сонячної системи. Міжнародна група американських і французьких астрономів опублікувала на сервері препринтів arXiv ще не рецензоване дослідження, яке припускає, що загадкова блукаюча екзопланета може бути розташована набагато далі в космосі, ніж припускав Лоуелл.

Учені створили модель ранньої Сонячної системи і виявили, що є ймовірність того, що одна або навіть кілька планет могли прибути до нас з інших зоряних систем і залишилися кружляти навколо Сонця в хмарі Оорта. Вважається, що цей регіон космосу оточує Сонячну систему на відстані від кількох сотень мільярдів до кількох трильйонів кілометрів від Сонця. І тут знаходиться величезна кількість різних крижаних об'єктів і швидше за все звідси починають свій шлях довгоперіодичні комети.

Згідно з новим дослідженням, у загадковій хмарі Оорта на краю Сонячної системи може перебувати планета, яка прибула до нас із далекого космосу Фото: wikipedia

Автори дослідження пишуть, що на самому ранньому етапі формування Сонячної системи, приблизно 4,5 млрд років тому, відбувалося не тільки формування відомих нам планет. У цей час гравітація могла виштовхнути з протопланетного диска величезні уламки, які могли мати розміри планети. Ці уламки могли відлетіти так далеко від Сонця, що гравітація зірки вже не впливала на них і вони б вирушили в довгу подорож космосом.

Дев'ята планета

Нове дослідження припускає, що внаслідок такої події також могла сформуватися окрема планета, яка потрапила в хмару Оорта і залишилася там кружляти на дуже далекій відстані від Сонця. Хоча така ймовірність становить лише 0,5%.

Вчені створили модель ранньої Сонячної системи і виявили, що є ймовірність того, що одна або навіть кілька планет могли прибути до нас з інших зоряних систем і залишилися кружляти навколо Сонця в хмарі Оорта Фото: облако Оорта

Водночас вчені виявили, що існує набагато більша ймовірність того, що в хмарі Оорта перебуває екзопланета, яка прибула з іншої зоряної системи. Такі планети можуть бути викинуті зі своїх систем і блукати по галактиці, як уже відомо вченим.

Екзопланета, схожа на Планету Х, розміром приблизно з Нептун могла бути захоплена гравітацією Сонця, як показує моделювання, і залишитися на краю Сонячної системи. Але в будь-якому разі вона розташована дуже далеко і не може впливати на орбіту Нептуна.

Також вчені вказують на те, що найімовірніше хмара Оорта складається в основному з дрібних крижаних об'єктів, але ймовірність існування там планети є. Залишилося тільки перевірити цю теорію, але поки що це зробити неможливо, щонайменше тому, що хмара Оорта, як вважається, має величезний розмір і загадкова планета може ховатися де завгодно.

Планету Х, або інший подібний об'єкт можна вважати дев'ятою планетою Сонячної системи, яку вже давно шукають астрономи. Але, як уже писав Фокус, один з учених вважає, що потрібно припинити ці пошуки, адже дев'яту планету давно виявили.