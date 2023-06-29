Промышленность уничтожит мир: доклад 1970-х годов предсказал будущее (видео)

Тщательно изучив доклад 1970-х годов, предсказывавший глобальный коллапс в следующем веке, ученые пришли к неутешительному выводу: он оказался на удивление точным, и, к сожалению, наша планета продолжает идти по тому же опасному пути.

В 1972-м году, по заказу Римского клуба, международного консорциума выдающихся академиков, ученых, бизнесменов и политиков, команда исследователей из Массачусетского технологического института (MIT) провела глубокое исследование будущего человечества. Используя сложную модель системной динамики под названием "Мир3", исследователи пытались понять сложное взаимодействие между такими факторами, как динамика человеческой популяции, промышленное производство, уровень загрязнения, производство продуктов питания и доступность природных ресурсов Земли, пишет IFLScience.

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Результаты исследования показали, что сценарий, по которому мир можно "стабилизировать", то есть предотвратить глобальный коллапс, сохранив при этом уровень жизни, вероятен. Однако достижение такого результата потребовало бы глубоких изменений в общественных ценностях и приоритетах.

Неспособность остановить безудержную экономическую экспансию в сочетании с игнорированием экологических проблем привела бы человечество к ужасному состоянию, характеризующемуся острой нехваткой продовольствия и резким снижением благосостояния людей.

В конце концов, "Мир3" продемонстрировал, что подход "бизнес как всегда", скорее всего, ускорит крах глобального общества в 21-м веке. В докладе резко предостерегается, что воздержание от действий для решения этих проблем равнозначно активному усилению рисков краха: "Бездействие в решении существующих проблем равнозначно решительным действиям. Каждый день продолжения экспоненциального роста приближает мировую систему к предельным пределам этого роста. Решение ничего не делать — это решение увеличить риск краха".

Важно отметить, что крах, как он определяется в этом контексте, не означает вымирание человечества, подобное судьбе динозавров. Скорее, он означает полную стагнацию промышленного роста, сопровождающуюся значительным ухудшением благосостояния людей.

Хотя исследование вызвало шквал критики и споров, свежий анализ данных свидетельствует о том, что предсказания модели удивительно точно отражают реальность.

Гая Геррингтон, директор аудиторской фирмы KPMG, углубилась в соответствие между эмпирическими данными за предыдущие десятилетия и прогнозами, представленными в отчете. Она исследовала четыре отдельных сценария: два сценария "бизнес как всегда", сценарий "стабилизированного мира" и сценарий под названием "всеобъемлющие технологии", где человеческая изобретательность позволяет обойти экологические ограничения с помощью технологического прогресса.

Оба сценария "обычного развития" привели к глобальному коллапсу в 21 веке, один из которых вызван истощением природных ресурсов, а другой — загрязнением, изменением климата и/или разрушением окружающей среды.

Сценарий "всеобъемлющего технологического развития" смог предотвратить полный коллапс в течение века, хотя и ценой снижения благосостояния людей из-за роста технологических затрат.

В противоположность этому, сценарий "стабилизированного мира", где произошли радикальные изменения общественных ценностей и приоритетов, привел к стабилизации численности населения планеты к концу века, что сопровождалось сохранением уровня жизни.

В работе Геррингтон утверждается, что прогнозы, сделанные полвека назад, оказались на удивление точными, показывая тот факт, что мир еще не вышел на траекторию стабильности. Хотя проблеск надежды сохраняется, предполагая, что стабилизированный мир и многообещающее будущее все еще в пределах нашей досягаемости, для этого необходимо принять трансформационные и радикальные изменения.

Глобальный коллапс: доклад 1972-го года предупреждает об опасности

В заметке на LinkedIn, которая подытоживает ее работу, Геррингтон говорит: "За, казалось бы, неоднозначным результатом двух наилучших сценариев, которые совпадают чуть ближе, чем два других, скрывается послание о том, что человечеству еще не поздно изменить курс и изменить траекторию будущих точек данных. У нас есть еще один выбор. Хотя "стабилизированный мир" отслеживается меньше всего, сознательное изменение траектории все еще возможно. Это окно возможностей быстро закроется".

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