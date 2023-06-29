Стройная фигура - грустная жизнь. Ученые предупреждают о "побочках" препарата для снижения веса

Люди по всему миру прибегают к лекарству от диабета второго типа для снижения веса, но натыкаются на неожиданный подводный камень — жизнь без радости от еды.

В 2023 году голливудская элита нашла нового любимца в своем бесконечном стремлении сохранить стройность. Им оказался препарат под названием Ozempic, который используют для лечения диабета второго типа. Именно он привлек к себе внимание как средство для снижения веса. Но, несмотря на многообещающие результаты, эксперты сколнны считать, что длительное применение этого препарата может привести к скудной жизни, лишенной привычной тяги к еде, которая приносит удовольствие, пишет ScienceAlert.

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Оземпик, или семаглутид, как он известен в научных кругах, представляет собой промышленное соединение, похожее на гормон, естественно присутствующий в нашем организме, глюкагоноподобный пептид 1 (GLP-1). GLP-1 играет двойную роль в повседневных процессах происходящих внутри нас. Он побуждает поджелудочную железу выделять инсулин — химическое вещество, которое помогает нашим клеткам использовать сахар, поэтому он полезен для людей с диабетом второго типа. Одновременно GLP-1 сигнализирует нашему мозгу о том, что мы сыты, сдерживая потребность съесть больше.

Семаглутид выполняет обе эти задачи и, как было замечено, значительно подавляет аппетит, что приводит к потере около 15 процентов веса у людей с избыточным весом или ожирением. Этот результат привел к тому, что в 2021 году семаглутид под торговым названием Wegovy был одобрен в США в качестве препарата для хронической потери веса. Однако стоит отметить, что препарат Ozempic, несмотря на то, что содержит тот же ингредиент и был нацелен на выход на коммерческий рынок, не получил подобных разрешений. Тем не менее, это не помешало знаменитостям использовать и продвигать его.

Как и большинство лекарств, Ozempic не лишен побочных эффектов. Он может вызвать некоторый дискомфорт пищеварения, например, тошноту, диарею, запор и рвоту. Но наиболее заметная проблема, вызывающая беспокойство, не физическая, а психологическая.

По словам Йенса Юула Холста, медицинского исследователя из Университета Копенгагена, большинство людей не остаются на таком лечении. Одна из основных причин отказа — скука. Аппетит, как и другие движущие силы в нашей жизни, делает ее приятной. Он приносит нам радость, точно так же, как прогулки с друзьями или хобби. Если таблетка отнимает желание поесть, это делает жизнь менее увлекательной. Холст предполагает, что после того, как пациент будет принимать это лечение в течение года или двух, скучная жизнь может стать невыносимой, что заставит его вернуться к прежним привычкам.

Это не значит, что Wegovy и подобные препараты типа GLP-1 не имеют своего места в сфере снижения веса. В сочетании с другими методами лечения, рекомендациями по здоровому питанию и физическим упражнениям они могут быть эффективными средствами. Но их не следует рассматривать как волшебные таблетки, которые решат все проблемы, связанные с весом.

Тенденция использования Ozempic для снижения веса, похоже, является мимолетным увлечением, как и многие другие до нее. При этом, важно помнить, что такие препараты, как Ozempic — это не просто "модное" средство для снижения веса, а необходимое лечение для людей, живущих с диабетом второго типа. Любое злоупотребление им может лишить необходимой дозы тех, кто действительно в нем нуждается.

Перед началом приема любого нового препарата или плана лечения, особенно для снижения веса, необходимо проконсультироваться с медицинскими работниками. Сбалансированная диета и регулярные физические упражнения под контролем специалиста остаются самыми надежными, безопасными и устойчивыми методами поддержания здорового веса.

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