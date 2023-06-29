Подоляночка из Средневековья. Как танцевали свой любимый танец люди прошлой эпохи

В сфере средневековой истории прелесть танца пленила ученых, однако точная природа этих ритмических движений ускользала от их понимания.

В центре внимания работы Роберта Маллалли под названием "Кароль: исследование средневекового танца", заключается в тщательной компиляции различных литературных источников, в которых упоминается кароль. Этот танец занимал видное место среди западноевропейских танцев между 12-м и 14-м веками, пишет Medievalists.net.

Кароль охватывал довольно несложную последовательность движений, которые выполняли как мужчины, так и женщины. Участники, обычно парное количество человек, собирались в круг, время от времени окружая неподвижный объект, например, дерево. Взявшись за руки, время от времени сжимая пальцы, танцоры двигались по часовой стрелке, смещаясь в сторону влево.

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Начиная шаг левой ногой, а затем присоединяя ее к правой, танцоры выполняли грациозное движение. Часто описывается, что правая нога ударяет по своей коллеге, что является проявлением элегантности и изящества.

Интересно, что репертуар кароль, кажется, исключал любые дополнительные движения. Маллалли замечает, что простота танца лишала потребности в письменной хореографии или инструкциях.

Мелодии танца составляли богатый песенный материал, хотя с течением времени до нас дошло лишь несколько лирических примеров. Среди них такие стихи, как:

Ты не ходишь тем путем, которым хожу я, и не пошел бы тем путем.

Vous n'a les mie tout en si que je fais. Ne vous, ne vous n'i saries aler, Ne vous, ne vous n'i saries aler.

Любименя, моя милая блондинка, люби меня, и я не буду любить никого, кроме тебя.

Amez moi, blondete amez / Et je n'amerai se vos non!

Если в моем сердце большая радость, не спрашивайте, откуда она! Галенна, сестра моя милая, если в моем сердце радость, то я не хочу, чтобы об этом кто-то знал! То, что я люблю всем сердцем, ты хорошо знаешь. Если в моем сердце радость, (не спрашивай, откуда она берется!).

Se j'ai grant joie enz enz mon cuer

Ne demandez dont elle vient!

Gallyennne, tres douce suer,

Se j'ai grant joie ens enz mon cuer

Ne veul que nuls en sache fuer!

Que j'iang du cuer vous saves bien.

Se j'ai grant joie enz enz mon cuer

(Ne demandez dont elle vient!)

Хотя в нескольких записях о танце упоминается аккомпанемент барабанов или рогов во время вокального исполнения, музыкальные инструменты более заметны в других танцевальных формах, таких как танец хоув.

Хотя в нескольких записях о танце упоминается аккомпанемент барабанов или рогов во время вокального исполнения, музыкальные инструменты более заметны в других танцевальных формах, таких как танец хоув Фото: Bodleian Library MS. Bodl. 264 fol. 181v

На протяжении примерно трех веков кароль сохранял свою популярность во всех слоях общества, выходя за пределы социальных классов — от благородного дворянства до скромного крестьянства. Тем не менее недоброжелатели высказывали свое недовольство этим танцем.

Несколько религиозных моралистов выразили свое презрение в письменной критике, невольно предложив одни из самых ярких описаний этих танцев. Жак де Витри, французский богослов 13 века, ворчал, что кароль: "Это круг, центром которого является дьявол, и в нем все поворачивают налево, ибо все направляются к вечной смерти. Когда нога прижимается к ноге или рука женщины касается руки мужчины, там разжигается огонь дьявола".

Подобно автор "Mireour du monde" заметил, что все те мужчины и женщины, которые танцуют кароль, грешат каждым членом своего тела, элегантно вращаясь, двигая и тряся руками, поют и недостойно разговаривая.

По меткому выражению Маллалли, это был танец, который переступал социальные границы и исполнялся всеми.

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