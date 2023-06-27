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Технологии и наука

Тайны молитвенника короля. Ученые обнаружили, чего на самом деле боялся Генрих VIII

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Фото: The Wormsley Library | Известный своими безжалостными действиями, Генриха VIII долгое время изображали как страшную фигуру в истории

Известного своими безжалостными действиями, Генриха VIII долгое время изображали как страшную фигуру в истории. Однако недавнее исследование раскрывает уязвимую и "тревожную" сторону короля в последние годы его жизни, который страдал от страха перед божественным возмездием за свои грехи.

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Исследователи сделали открытие, изучая молитвенник, который Генрих когда-то использовал на последних этапах своей жизни. На его страницах найдены заметки, наряду с отрывками религиозного содержания, проливающие свет на беспокойство короля физическими страданиями, греховностью, божественной мудростью и отпущением грехов, предложенным Богом, особенно в то время, когда его здоровье стремительно ухудшалось, пишет Daily Mail.

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Мишлин Уайт, доцент кафедры английской литературы Карлтонского университета в Канаде, провела исследование, предполагая, что маркировка бросит вызов предвзятым представлениям о короле.

"Это не то, чего мы могли бы ожидать, — прокомментировала профессор Уайт, — Мы склонны думать, что Генрих был очень уверенным в себе и безнаказанно использовал свою власть, но в этих конкретных аннотациях мы видим следы Генриха, который был довольно тревожным".

Профессор Уайт тщательно исследовала два экземпляра "Псалмов или молитв", написанных последней женой короля в 1544 году, один из которых, как уже было известно, принадлежал Генриху и был частью коллекции Элтон-Холла в Кембриджшире.

Другой экземпляр, хранившийся в библиотеке Вормсли, ранее оставался неидентифицированным. Однако опираясь на убедительные доказательства, профессор Уайт убеждена, что он когда-то тоже принадлежал Генриху.

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Профессор Уайт тщательно исследовала два экземпляра "Псалмов или молитв", написанных последней женой короля в 1544 году
Фото: The Wormsley Library/Photo by Andrew Smart, A.C. Cooper

Эти экземпляры содержали пометки, известные как "маникулы" — рукописные символы, напоминающие руку с вытянутым указательным пальцем. Их часто использовали для обозначения важных отрывков.

Пометки в книге соответствовали не только тем, что нашли в известном экземпляре "Псалмов или молитв" Генриха в Элтон-Холле, но и тем, что обнаружили в других книгах, которые, как известно, принадлежали королю.

Среди них — сборник библейских текстов 1530 года под названием "Collectanea satis copiosa" и богословский компендиум Марулича 1487 года "Evangelistarium".

В экземпляре "Псалтири или Молитвы" из Вормсли обнаружено восемь маникул и три трилистника — узоры из трех точек, которые использовались для выделения важных разделов. Один маникул украшал отрывок, в котором говорилось: "Отведи от меня кары Твои, ибо наказание Твое сделало меня слабым и обессиленным", а далее: "Ибо когда Ты наказываешь человека за его грехи, Ты заставляешь его то и дело истощаться и чахнуть".

Под другим написан стих: "Отверни гнев Твой от меня, чтобы я знал, что Ты более милостив ко мне, чем заслуживают мои грехи".

Кроме того, чернильный трилистник короля обозначил стих: "Господи Боже, не покинь меня, хотя я не сделал ничего хорошего в глазах Твоих".

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Пометки в книге соответствовали не только тем, что нашли в известном экземпляре "Псалмов или молитв" Генриха в Элтон-Холле, но и тем, что обнаружили в других книгах, которые, как известно, принадлежали королю
Фото: British Library Board

Эти отметки, по мнению профессора Уайт, указывают на определенные разделы, которые имели важное значение для короля и явно резонируют с тяжелым физическим положением Генриха, начиная с 1544 года. В последние годы жизни Генрих боролся с ожирением, хроническими головными болями, язвами на ногах, подагрой и физическими недостатками.

Король боролся с суровой реальностью, что его все более старое и грешное тело было "немощным и слабым". Хотя он верил, что его действия справедливы, монарх также признавал, что болезнь может быть божественным наказанием, из-за чего он боялся, что Бог может его покинуть.

Отметив эти стихи в книге, Генрих столкнулся с неутешительной правдой и представил себя образцовым монархом, реагируя на кризис горячей мольбой к Богу, чтобы он отвратил свой гнев и даровал милосердие.

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