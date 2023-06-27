Таємниці молитовника короля. Науковці виявили, чого насправді боявся Генріх VIII

Відомий своїми безжальними діями, Генріха VIII довгий час зображали як страшну постать в історії. Однак нещодавнє дослідження розкриває вразливу і "тривожну" сторону короля в останні роки його життя, який страждав від страху перед божественною відплатою за свої гріхи.

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Дослідники зробили відкриття, вивчаючи молитовник, який Генріх колись використовував на останніх етапах свого життя. На його сторінках знайдені нотатки, поруч з уривками релігійного змісту, що проливають світло на занепокоєння короля фізичними стражданнями, гріховністю, божественною мудрістю і відпущенням гріхів, запропонованим Богом, особливо в той час, коли його здоров'я стрімко погіршувалося, пише Daily Mail.

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Мішлін Вайт, доцентка кафедри англійської літератури Карлтонського університету в Канаді, провела дослідження, передбачаючи, що маркування кине виклик упередженим уявленням про короля.

"Це не те, чого ми могли б очікувати, — прокоментувала професорка Вайт. — Ми схильні думати, що Генріх був дуже впевненим у собі і безкарно використовував свою владу, але в цих конкретних анотаціях ми бачимо сліди Генріха, який був досить тривожним".

Професорка Вайт ретельно дослідила два примірники "Псалмів або молитов", написаних останньою дружиною короля у 1544 році, один з яких, як уже було відомо, належав Генріху і був частиною колекції Елтон-Холу в Кембріджширі.

Інший примірник, що зберігався в бібліотеці Вормслі, раніше залишався неідентифікованим. Однак, спираючись на переконливі докази, професорка Вайт переконана, що він колись теж належав Генріху.

Професорка Вайт ретельно дослідила два примірники "Псалмів або молитов", написаних останньою дружиною короля у 1544 році Фото: The Wormsley Library/Photo by Andrew Smart, A.C. Cooper

Ці примірники містили позначки, відомі як "манікули" — рукописні символи, що нагадують руку з витягнутим вказівним пальцем. Їх часто використовували для позначення важливих уривків.

Помітки в книзі відповідали не тільки тим, що знайшли у відомому примірнику "Псалмів або молитов" Генріха в Елтон-Холі, але й тим, що виявили в інших книгах, які, як відомо, належали королю.

Серед них — збірка біблійних текстів 1530 року під назвою "Collectanea satis copiosa" та богословський компендіум Марулича 1487 року "Evangelistarium".

У примірнику "Псалтиря або Молитви" з Вормслі виявлено вісім манікул і три трилисники — візерунки з трьох крапок, які використовувалися для виділення важливих розділів. Один манікул прикрашав уривок, в якому говорилося: "Відведи від мене кари Твої, бо покарання Твоє зробило мене слабким і знесиленим", а далі: "Бо коли Ти караєш людину за її гріхи, Ти змушуєш її раз у раз виснажуватися і чахнути".

Під іншим написаний вірш: "Відверни гнів Твій від мене, щоб я знав, що Ти більш милостивий до мене, ніж заслуговують мої гріхи".

Крім того, чорнильний трилисник короля позначив вірш: "Господи Боже, не покинь мене, хоча я не зробив нічого доброго в очах Твоїх".

Помітки в книзі відповідали не тільки тим, що знайшли у відомому примірнику "Псалмів або молитов" Генріха в Елтон-Холі, але й тим, що виявили в інших книгах, які, як відомо, належали королю Фото: British Library Board

Ці позначки, на думку професорки Вайт, вказують на певні розділи, які мали важливе значення для короля і явно резонують з важким фізичним становищем Генріха, починаючи з 1544 року. Протягом останніх років життя Генріх боровся з ожирінням, хронічними головними болями, виразками на ногах, подагрою і фізичними вадами.

Король боровся з суворою реальністю, що його все старіше і грішне тіло було "немічним і слабким". Хоча він вірив, що його дії справедливі, монарх також визнавав, що хвороба може бути божественним покаранням, через що він боявся, що Бог може його покинути.

Відзначивши ці вірші в книзі, Генріх зіткнувся з невтішною правдою і представив себе зразковим монархом, реагуючи на кризу палким благанням до Бога, щоб він відвернув свій гнів і дарував милосердя.

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