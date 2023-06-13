Загадка на мільйон: що відомо про матір Клеопатри, останньої цариці Стародавнього Єгипту

У пошуках правди про родовід Клеопатри VII брак інформації залишає істориків у невизначеності щодо особи її матері. Однак дослідження епохи, відомої як період Птолемеїв, та наявні історичні записи вказують на царицю Клеопатру V Трифена як на найбільш вірогідного кандидата.

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Існування Клеопатри V Трифени залишається оповите таємницею, як і її сучасників за часів Птолемеїв. Припускають, що вона жила в Александрії, але найдавніші папіруси, де згадується її ім'я, датуються 79 роком до н. е., коли вона вийшла заміж за Птолемея XII, правлячого царя Єгипту, пише Ancient Origins.

Історичні джерела подають суперечливу інформацію, називаючи її то Клеопатрою V, то Клеопатрою VI. Ця розбіжність пов'язана з поширеністю імені Клеопатра за часів Птолемеїв, а в цій статті її називають Клеопатрою Трифеною, або Клеопатрою V.

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На жаль, тривалість життя Клеопатри V залишається загадкою. Однак відомо, що вона провела десять років у палаці царя в Александрії. Її шлюб з Птолемеєм XII відбувся невдовзі після його сходження на престол, попри його далеко не ідеальні риси правителя.

Птолемея XI, його попередника, скинув з престолу і згодом лінчував єгипетський народ, розлючений вбивством популярної і шанованої цариці Береніки III, яка також була його мачухою і співправителькою. Птолемей XII став єдиним чоловічим нащадком династії Птолемеїв після смерті Птолемея XI.

Птолемей XII розбиває своїх ворогів царською булавою Фото: Public Domain

Боротьба з боргами перед Римською імперією, внутрішніми конфліктами та загрозою перетворення на римську провінцію призвела до того, що Єгипет опинився у критичному становищі. Саме на цьому тлі новий цар уклав союз зі своєю двоюрідною сестрою Клеопатрою Трифеною.

Щодо походження Трифени, то вважалося, що вона була дочкою або Птолемея IX і Клеопатри Селени I, або Птолемея X Александра і Береніки III. Підказки щодо цієї невизначеності можуть критися в імені власної дочки Клеопатри VII, Клеопатри Селени II, що припускає можливість вшанування пам'яті на честь її бабусі. Відсутність подальших пояснень зміцнює цю гіпотезу, не залишаючи жодної іншої причини для Клеопатри VII назвати свою єдину доньку так.

Береніка III і Клеопатра Селена I Фото: Public Domain

Під час свого правління Птолемей XII і Трифена шанувалися як божественна пара. Хоча багато істориків вважають, що у них було три дочки — Клеопатра VI Трифена, Береніка IV і Клеопатра VII, інші стверджують, що Птолемей XII був батьком трьох дітей від іншої невідомої жінки, а саме: Арсіної, Птолемея XIII і Птолемея XIV.

Деякі дослідники припускають, що Трифена була матір'ю всіх дітей Птолемея, але це залишається припущенням. Розповідь Страбона суперечить цим уявленням, повідомляючи, що у Птолемея XII було лише три дочки: Береніка IV, Клеопатра VII та Арсіноя IV.

Альтернативна теорія припускає, що Птолемей розлучився з Трифеною, що призвело до її відходу від суспільного життя в Александрії. Крім того, припускають, що її доля після 69 року до н. е. переплітається з історією співправителів, які підтримували Птолемея XII. Якщо розповідь Страбона є точною і дочки, на ім'я Клеопатра Трифена не було, то це означає, що дружина фараона взяла на себе роль співправительки, що, відповідно, змінило її становище при дворі і глибоко вплинуло на життя їхньої родинию

58 року до н. е. єгипетський народ зажадав від Птолемея XII зречення, що змусило його відмовитися від престолу, щоб зберегти своє життя. Під час його відсутності його співправителі взяли на себе офіційний контроль над Єгиптом. Трагічно, але Трифена загинула через кілька місяців у 57 році до н. е., ймовірно, отруєна Беренікою IV, яка прагнула зберегти одноосібне панування на єгипетському престолі. Подробиці цих подій залишаються невідомими, але після повернення Птолемея XII до Єгипту через три роки він повернувся на трон і наказав стратити Береніку.

Поховання Клеопатри V Трифени, оповите таємничою атмосферою, яка супроводжує її існування, найімовірніше, відбулося в мавзолеї в Александрії. Чи була вона похована в гробниці, пов'язаній з Птолемеями, чи в Сомі, гробниці Александра Македонського, яка слугувала місцем останнього спочинку для багатьох птолемеївських правителів, залишається невідомим.

Мати Клеопатри Клеопатра

Важливо зазначити, що Клеопатра VII дуже відрізнялася від свого батька за характером. Чи може цей контраст бути ключем до розгадки таємниці особистості Трифени? Чи була Клеопатра VII схожа на свою матір? Заплутане і фрагментарне генеалогічне дерево останньої династії Птолемеїв досі страждає від прогалин в інформації та поступового згасання історичної пам'яті з часом.

Раніше Фокус писав про те, як склалося життя дітей Клеопатри VII.

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