У Стародавньому Єгипті була не одна Клеопатра: насправді їх було сім

Мало хто не чув про Клеопатру, одну з найвідоміших жінок в історії. Її пам'ятають як спокусливу спокусницю, не лише коханку Юлія Цезаря, а й дружину Марка Антонія, а її самогубство ознаменувало приєднання Єгипту до Римської імперії

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Під час правління династії Птолемеїв, останньої незалежної єгипетської династії, Клеопатра була популярним ім'ям серед жінок королівської крові. Всі члени династії були нащадками Птолемея I Сотера, одного з македонських полководців Олександра Македонського, який приєднав Єгипет до складу Македонської імперії в 332 р. до н.е., пише Ancient Origins.

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Як і багато королівських родин протягом історії, вони були настільки одержимі ідеєю чистоти, що були схильні укладати шлюби для підтримки чистоти крові. Швидкий погляд на їхнє генеалогічне дерево показує, що фараони Птолемеї часто одружувалися зі своїми сестрами. А ще їм дуже подобалися імена Птолемей, що означає "войовничий", і Клеопатра, що означало "слава батька".

Насправді ж було сім Клеопатр. Та, про яку знає мало не кожен, була Клеопатра VII, останній фараон Стародавнього Єгипту. Справжня експертка у використанні пропаганди на свою користь, Клеопатра VII слідувала тенденції й, до жаху римлян, коли у неї народився син від Юлія Цезаря, вона назвала його Птолемей Цезар, на прізвисько Цезаріон або "маленький Цезар".

Клеопатра І, відома як Сирійка, була дочкою Антіоха ІІІ, царя імперії Селевкідів. Вийшовши заміж за Птолемея V у 193 році до н. е., після його смерті у 180 році до н. е. вона стала першою царицею, яка правила без чоловіка як співправителька свого сина, інноваційно названого (зачекайте) Птолемеєм VI. Двох інших її дітей назвали Клеопатра II і Птолемей VIII.

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Попри те, що багато з них носили одне ім'я, клан Клеопатр і Птолемеїв був досить жорстоким, а їхня династія виділялася безперервною міжсімейною боротьбою за владу.

Одного разу Птолемей VIII наказав убити свого сина від старшої сестри Клеопатри II, іншого Птолемея, а потім відправив розчленовані частини його тіла Клеопатрі II як подарунка на день народження. Він також одружився з Клеопатрою III (своєю племінницею і дочкою своєї дружини), щоб не допустити до трону будь-кого іншого.

Ситуація закінчилася війною, в якій Клеопатра II взяла гору, змусивши Птолемея VIII втекти на Кіпр, а потім вона стала першою жінкою і єдиною царицею Птолемеїв, яка посіла трон. Коли Птолемей VIII повернувся у 126 р. до н. е., він здійснив так звану "криваву чистку" всіх тих, хто підтримував його старшу сестру за його відсутності.

Не хвилюйтеся, якщо почуваєтеся трішки розгубленими. Правління Клеопатри VII продовжило варварську тенденцію, і, як кажуть, вона брала участь у вбивстві трьох своїх братів і сестер: свого брата-чоловіка Птолемея XIII, свого молодшого брата Птолемея XIV і своєї сестри Арсіної IV.

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