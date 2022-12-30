В Древнем Египте была не одна Клеопатра: на самом деле их было семеро

Мало кто не слышал о Клеопатре, одной из самых известных женщин в истории. Ее помнят не только как любовницу Юлия Цезаря, но и жену Марка Антония, а ее самоубийство ознаменовало присоединение Египта к Римской империи.

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Во время правления династии Птолемеев, последней независимой египетской династии, Клеопатра являлась популярным именем среди женщин королевской крови. Все члены династии были потомками Птолемея I Сотера, одного из македонских полководцев Александра Македонского, присоединившего Египет к составу Македонской империи в 332 г. до н. э., пишет Ancient Origins.

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Как и многие королевские семьи на протяжении истории, они были настолько одержимы идеей чистоты, что были склонны заключать браки для поддержания чистоты крови. Быстрый взгляд на их генеалогическое дерево показывает, что фараоны Птолемеи часто женились на своих сестрах. А еще им очень нравились имена Птолемей, что значит "воинственный", и Клеопатра, что означало "слава отца".

На самом же деле было семь Клеопатр. Та, о которой знает почти каждый, была Клеопатра VII, последний фараон Древнего Египта. Настоящий эксперт в использовании пропаганды в свою пользу, Клеопатра VII следовала тенденциям и, к ужасу римлян, когда у нее родился сын от Юлия Цезаря, она назвала его Птолемей Цезарь, по прозвищу Цезарион или "маленький Цезарь".

Клеопатра I, известная как Сирия, была дочерью Антиоха III, царя империи Селевкидов. Выйдя замуж за Птолемея V в 193 году до н. э., после его смерти в 180 году до н. э. она стала первой царицей, правившей без мужа как соправительница своего сына, инновационно названого (подождите) Птолемеем VI. Двое других ее детей назвали Клеопатра II и Птолемей VIII.

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Несмотря на то, что многие носили одно имя, клан Клеопатр и Птолемеев был довольно жестоким, а их династия выделялась непрерывной межсемейной борьбой за власть.

Однажды Птолемей VIII отдал приказ убить собственного отпрыска от старшей сестры Клеопатры II, другого Птолемея, а потом выслал расчлененные части его тела Клеопатре II в качестве подарка на День рождения. Он также женился на Клеопатре III (своей племяннице и дочери своей жены), чтобы не допустить к трону кого-либо другого.

Ситуация закончилась войной, в которой Клеопатра II возобладала, заставив Птолемея VIII бежать на Кипр, а затем она стала первой женщиной и единственной царицей Птолемеев, занявшей трон. Когда Птолемей VIII возвратился в 126 г. до н. э., он совершил так называемую "кровавую чистку" всех тех, кто поддерживал его старшую сестру в его отсутствие.

Не волнуйтесь, если чувствуете себя немного растерянными. Правление Клеопатры VII продолжило варварскую тенденцию, и, как говорится, она участвовала в убийстве трех своих братьев и сестер: своего брата-мужа Птолемея XIII, своего младшего брата Птолемея XIV и своей сестры Арсиной IV.

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