Создание кислорода на Марсе: марсоход Perseverance установил новый рекорд

С помощью устройства MOXIE впервые в истории углекислый газ из атмосферы Марса превращается в кислород.

Внутри марсохода Perseverance находится устройство под названием MOXIE. С его помощью ученые смогли убедиться в том, что углекислый газ из разреженной атмосферы Марса можно перерабатывать в кислород. Если построить подобное устройство большего размера, то астронавты на Марсе смогут добывать кислород не только для дыхания, но и для производства ракетного топлива. В июне ученые смогли довести MOXIE до максимального уровня производительности и прибор создал в 2 раза больше кислорода, чем раньше, пишет Space.

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По словам Майкла Хехта из Массачусетского технологического института, США, который является главным ученым проекта MOXIE, это был самый рискованный запуск прибора из всех, которые ученые когда-либо делали. Тем не менее они очень довольны полученным результатом.

Внутри марсохода Perseverance находится устройство под названием MOXIE. С его помощью ученые смогли убедится в том, что углекислый газ из разреженной атмосферы Марса можно перерабатывать в кислород Фото: NASA

Как стало известно, еще 6 июня в течение 58 минут прибор MOXIE работал на пределе своих возможностей. Если раньше устройство производило 6 граммов кислорода в час, то в этот раз удалось получить 12 граммов кислорода. Это был 15 запуск MOXIE с тех пор, как прибор впервые переработал углекислый газ из атмосферы Марса еще 20 апреля 2021 года.

По словам Хехта, MOXIE весит примерно 18 кг и предназначен для отделения атомов кислорода от каждой молекулы углекислого газа. В качестве побочного продукта образуется окись углерода, а также черный осадок твердого углерода, который может помешать работе устройства. Поэтому ученые очень переживали не приведет ли увеличение мощности переработки к поломке, но этого не произошло.

По словам ученого, общее время работы прибора MOXIE, расположенного внутри марсохода Perseverance на сегодняшний день составляет почти 1000 минут.

Если построить подобное устройство большого размера, то астронавты на Марсе смогут добывать кислород не только для дыхания, но и для производства ракетного топлива Фото: NASA

Стоит заметить, что данное устройство является демонстрационной технологией и его работа полностью зависит от длительности финансирования. По словам Хехта, деньги на этот проект закончатся уже в конце 2023 года и Массачусетский технологический институт ищет новые источники финансирования.

Ученые считают, что в будущем можно будет построить на Марсе большую версию устройства для переработки кислорода, и можно будет добывать десятки тонн этого ценного ресурса. Полученный кислород можно будет использовать как для дыхания, так и для создания топлива для космических ракет прямо на Марсе.

Как уже писал Фокус, NASA планирует добывать ценные ресурсы на Луне уже через 10 лет. В 2032 году американцы собираются построить на Луне настоящий перерабатывающий завод.

Фокус уже писал, что согласно новой теории, аппараты NASA 50 лет назад уничтожили жизнь, которую нашли на Марсе. Считается, что микроорганизмы утопили в жидкой воде.