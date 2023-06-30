Мишени на телах. В Тихом океане нечто оставляет метки на телах исчезающей популяции косаток

Исследователи обнаружили, что на телах китов все чаще появляются отметины двух типов, и их становится больше с каждым годом.

Косатки (Orcinus orca) живут в разных уголках мирового океана. Однако эти морские млекопитающие образуют тесные сообщества, которые значительно отличаются друг от друга. Как правило, косатки живут в группах, возглавляемых матриархами, которые могут жить десятилетиями, пишет Gizmodo.

В новом исследовании ученые сосредоточились на изучении уязвимой популяции, которая обитает на северо-западе Тихого океана. Эту группу также называют южными косатками — фактически они являются самой маленькой группой в этом районе и состоят из трех групп, которые большую часть времени проводят в водах Салишского моря у берегов Британской Колумбии, а также в Вашингтоне и Орегоне в США.

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С 1976 года Центр исследований китов в Вашингтоне отслеживает южных косаток-резидентов. Время от времени исследователи замечали, что на коже косаток проявляются странные повреждения, которые порой исчезали, но в большинстве случаев оставались. Но до этого момента исследователи не пытались выяснить, насколько распространенными являются пятна на коже косаток и частоту их возникновения.

В новом исследовании ученые из Школы ветеринарной медицины Калифорнийского университета в Дэвисе сосредоточились на изучении пятен на телах южных косаток. Они изучили фото китов, собранные Центром исследования китов в период с 2004 по 2016 годы, которые в общей сложности охватывали около 20 000 наблюдений за косатками.

Изучив фото, исследователи смогли идентифицировать 6 различных видов поражения кожи у косаток. Однако два из них были наиболее распространены — серые пятна и мишени. Ученые отмечают, что около 99% китов в какой-то момент развили одно или оба эти поражения кожи. Причем с годами количество этих пятен в стае только росло.

По словам автора исследования, ветеринара и научного руководителя программы SeaDoc Society в Калифорнийском университете Джозефа Гайдоса, они с коллегами исключили такие варианты возникновения пятен на коже косаток как изменения температуры воды и соли. Это привели их к предположению о том, что, вероятно, киты подвергаются воздействию какого-то микроба.

Гайдос также отмечает, что до начала исследования они с коллегами даже не предполагали насколько распространенными станут поражения кожи среди южных косаток. Теперь исследователи считают, что им необходимо попытаться изолировать потенциальную причину возникновения этих пятен на коже китов.

Данные свидетельствуют, что количество пятен на телах косаток резко возросло с начала 2000-х годов. С годами они меняются и на телах китов появляется все более загадочные поражения. К счастью, исследователи не обнаружили связи между появлением этих поражений и повышенным риском смерти у косаток. Однако это вовсе не означает, что пятна не наносят вред китам или не являются признаком других проблем, например, ослабления иммунной системы косаток.

Так как южная популяция косаток и так находится в уязвимом положении, ученые отмечают, что потребуется больше тестов, чтобы выяснить, что именно стало причиной возникновения пятен на коже китов и как эти кожные образования отражаются на их здоровье.

Отметим, что в 2005 году южных косаток-резидентов объявили находящимися под угрозой исчезновения. С тех пор их численность продолжала неумолимо сокращаться и сегодня в сообществе осталось менее 75 китов. Исследователи отмечают, что основным фактором вымирания этих косаток является деятельность человека, такая как загрязнение окружающей среды и громкий шум, издаваемый лодками.

Ранее Фокус писал о том, почему косатки объединяются, чтобы топить лодки и где они этому научились.