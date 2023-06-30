Важнейшее открытие. Ученые впервые обнаружили призрачные частицы, прилетающие из нашей галактики

Новое открытие нейтрино высокой энергии позволит по-новому изучить свойства Млечного Пути.

Ученые из нейтринной обсерватории IceCube, расположенной в Антарктиде, сообщили об одном из важнейших открытий в области астрономии и физики. Им удалось обнаружить так называемые призрачные частицы, или нейтрино, которые прилетают из нашей галактики, пишет Space.

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Такие фундаментальные частицы как нейтрино чрезвычайно трудно обнаружить, поскольку они очень редко сталкиваются с атомами и проходят через звезды и другие объекты в космосе без препятствий. Эти частицы принимают участие только в двух фундаментальных взаимодействиях — слабом и гравитационном. Из-за того, что нейтрино сложно обнаружить их еще называют неуловимыми частицами.

Такие фундаментальные частицы как нейтрино чрезвычайно трудно обнаружить, поскольку они очень редко сталкиваются с атомами и проходят через звезды и другие объекты в космосе без препятствий Фото: Science

Нейтрино образуются во время распада частиц, или, когда частицы очень высокой энергии сталкиваются с атомами. Во время распада нейтроны превращаются в протоны и нейтрино считаются самыми распространенными частицами в космосе. Хотя сами эти частицы почти не имеют массы. Каждую секунду через тело человека проходят миллиарды нейтрино, но вы этого даже не заметите.

Ученые знали, что нейтрино высокой энергии приходят к нам из других галактик, но существовали подозрения, что и Млечный Путь также является источником нейтрино. Например, когда космическое излучение, то есть его частицы, сталкиваются с пылью и газом на своем пути, то появляется гамма-излучение и нейтрино высокой энергии. Подобное гамма-излучение, исходящее из плоскости нашей галактики, уже находили раньше. Поэтому предполагалось, что здесь же могут формироваться и нейтрино высокой энергии.

Ученые из нейтринной обсерватории IceCube заявили о том, что детекторы обсерватории впервые зафиксировали нейтрино, исходящее из плоскости Млечного Пути Фото: ESO/S. Brunier

Теперь же ученые из нейтринной обсерватории IceCube заявили о том, что детекторы обсерватории впервые зафиксировали нейтрино, исходящее из плоскости Млечного Пути. Это плотная область галактики, расположенная вдоль экватора Млечного Пути.

Нейтринная обсерватория IceCube Фото: space.com

Для того, чтобы сделать это открытие ученым понадобилось много лет упорной работы, но все же результат имеет важнейшее значение для дальнейшего изучения свойств нашей галактики. Ученые считают, что новое открытие нейтрино высокой энергии позволит по-новому изучить эти свойства.

Хотя результаты наблюдений показывают, что обнаруженные нейтрино исходят из нашей галактики, обсерватория IceCube сейчас еще имеет недостаточно чувствительные детекторы, чтобы точно определить их источники.

В ближайшие годы детекторы обсерватории IceCube будут улучшены, что еще больше повысит их чувствительность. Таким образом ученые надеются узнать точные источники нейтрино в плоскости Млечного Пути. В любом случае, ученые считают новое открытие одним из важнейших в области астрономии и физики.

Фокус уже писал о том, что ученые ранее анонсировали объявление о своем новом открытии, которое уже тогда многих заинтриговало.

Также Фокус писал о еще одном очень важном открытии, о котором сообщили недавно астрономы. Им удалось впервые обнаружить фоновый шум Вселенной.