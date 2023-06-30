Мерещится чье-то присутствие: ученые говорят, что это может быть ранним симптомом болезни Паркинсона

Исследователи выяснили, что галлюцинации чаще всего становятся первыми симптомами заболевания, но на них крайне редко обращают внимание.

Синдром присутствия – это галлюцинация, которая заставляет людей чувствовать чье-то незримое присутствие рядом. Согласно последним исследованиям, такие галлюцинации посещают людей с болезнью Паркинсона, и могут указывать на снижение когнитивных функций при болезни, пишет ScienceAlert.

По данным исследователей, каждый второй человек с болезнью Паркинсона регулярно испытывает галлюцинации. У трети пациентов именно галлюцинации проявляются раньше более известных симптомов болезни, таких как дрожь.

Анализ был проведен на основе данных пациентов с болезнью Паркинсона в возрасте 60-70 лет. Результаты работы показали, что снижение исполнительной функции лобной доли, которая отвечает за внимание, решение проблем, эмоциональную регуляцию и контроль над импульсами, происходило быстрее у тех людей, которые страдали от галлюцинаций на более ранних этапах болезни.

"Проведенное нами исследование показало, что при болезни Паркинсона следует крайне серьезно относиться к ранним галлюцинациям", — говорит врач и невролог Олаф Бланке из Швейцарского федерального технологического института Лозанны.

Бланке и его команда призывают всех, кому поставлен диагноз болезнь Паркинсона, у кого наблюдаются галлюцинации присутствия, немедленно обратиться к своему врачу. Такие галлюцинации часто остаются незамеченными, игнорируются или считаются побочным эффектом лечения.

"Обнаружение самых ранних признаков деменции означает ранее лечение болезни, что позволяет нам разработать улучшенные и персонализированные методы лечения, которые могут замедлить течение болезни и улучшить когнитивные функции", — отмечает Бланке.

Галлюцинации обычно появляются из-за аномалий в работе мозга, поэтому неудивительно, что симптом так часто встречается у людей, страдающих от заболеваний мозга, таких как болезнь Паркинсона.

Напомним, другое исследование выявило тревожную связь между загрязненной водой и болезнью Паркинсона. Ученые выяснили, что длительное употребление и пребывание в загрязненной воде может значительно повысить риск болезни Паркинсона и привести ко многим опасным последствиям.