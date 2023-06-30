Плоть слетает с костей. Ученые рассказали, как меняется разложение человеческого тела в морской воде

Исследователи подробно описали, что произойдет с человеческими останками, если они окажутся на морском дне.

28 июня Береговая охрана США сообщила о том, что среди обломков подводного аппарата "Титан", который направлялся к "Титанику", но потерпел крушение, обнаружены "предполагаемые человеческие останки". Отмечается, что теперь они будут доставлены на борту корабля в порт в Соединенных Штатах, где их передадут судмедэкспертам для проведения тестирования и анализа, пишет Daily Mail.

Исходя из этих последних событий, ученые решили напомнить, что происходит с человеческими останками, если они оказываются в море, и как меняется разложение наших тел. По словам исследователей, в холодной воде действие бактерий, вызывающих раздувание тела газами, может быть подавлено, причем до такой степени, что тело фактически останется лежать на морском дне.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Приблизительно через неделю кожа на человеческом теле впитает воду и отслоится от тканей, что позволит морским обитателям, в том числе рыбам, крабам и морским вшам, вдоволь полакомиться отброшенной плотью.

Исследователи также отмечают, что холодная вода способствует образованию жировой ткани — вещество с мыльной воскоподобной консистенцией, которое образуется в теле и помогает защитить его от разложения. Например, ранее ученым удавалось извлечь тела полностью нетронутыми из воды с температурой ниже 7°C даже через несколько недель, а узнаваемые скелеты были обнаружены через 5 лет.

В то же время тропические воды, например, Аравийское море, будут по-разному влиять на разложение тел. Ученые предполагают, что в таких водах тело, вероятно, всплывет уже через три или четыре дня на поверхность, где подвергнется воздействию морских птиц и ударам волн.

Процесс разложения тела, или гниение, позволяет падальщикам буквально разобрать тело на куски в течение всего нескольких недель, а оставшиеся кости вновь опустятся на морское дно. Оказавшись там они будут постепенно погребаться под морским илом. Для разложения костей может потребоваться от нескольких месяцев до нескольких лет в зависимости от уровня кислоты в воде.

Исследователи отмечают, что погружение тела в воду, по сути, имеет тенденцию замедлять скорость разложения человеческого тела. Однако это произойдет лишь при условии, что на этот процесс не повлияют другие факторы дикой природы, например, хищные животные или определенные микроорганизмы.

Моря и океаны обычно понижают температуру человеческого тела, это в свою очередь замедляет рост бактерий, что приводит к более медленному процессу разложения. Однако после извлечения из воды тело человека может начать разлагаться значительно быстрее, чем пока оно находилось под водой.

Ученые также отмечают, что в теплом мелководье разложение человеческого тела происходит настолько быстро, что тело может всплыть на поверхность уже через два или три дня. Однако холодная вода значительно замедлит разложение — например, люди, утонувшие в озерах с глубиной около 30 метров и более, могут и вовсе никогда не всплыть на поверхность, так как вес воды не позволит останкам снова подняться.

Ранее Фокус писал о том, почему суда теряются в океане и их так трудно найти.