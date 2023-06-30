Французский мошенник или ацтек-ювелир: ученые наконец раскрыли, кто создал хрустальные черепа

Знаменитые хрустальные черепа на протяжении многих лет привлекали к себе внимание, восхищая своей мистичностью и происхождением. Эти артефакты стали предметом многочисленных спекулятивных теорий, связанных с инопланетными художниками, экстрасенсорными технологиями и магическими свойствами.

Эти черепа, которых насчитывается около двенадцати, можно найти в различных музеях и частных коллекциях по всему миру, их размер варьируется от нескольких дюймов до шара для боулинга. Впервые эти блестящие предметы появились на свет в 1856 году, когда Британский музей приобрел миниатюрный череп, якобы изготовленный руками ацтеков. Однако точный источник происхождения этого экспоната остается неопределенным, пишет IFLScience.

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Впоследствии Британский музей приобрел еще один хрустальный череп в 1897 году у известного ювелирного магазина Tiffany & Co. Этот череп сейчас экспонируется. Хотя изначально считалось, что он принадлежит к доколумбовой эпохе, музей утверждает, что попытки проверить его подлинность с помощью технологических средств были неудачными. Это привело к значительной неопределенности относительно его происхождения.

Другие хрустальные черепа разных размеров появились в коллекциях Мексиканского национального музея антропологии и Смитсоновского института. Однако только в 1950-х годах минеролог Уильям Фошаг разоблачил один из этих черепов как подделку. Проницательный глаз Фошага обнаружил явные признаки современных ювелирных инструментов, которые использовали при его создании.

В течение двадцатого века на антикварных аукционах появилось еще несколько хрустальных черепов, в частности один, проданный английскому глубоководному рыбаку в 1943 году, известный как "Череп обреченности".

Легенда приписывает этому артефакту сверхъестественные свойства, например, излучение синего света из глаз и сбои в работе компьютеров. Однако очевидно, что череп является современным произведением, искусно изготовленным с применением современных технологий.

Хотя черепа занимают видное место в ацтекской иконографии, часто появляясь в резьбе на стенах древних храмов и изображениях божеств, ни одного хрустального черепа не задокументировано во время археологических раскопок в Мексике или где-либо еще. Напротив, изображения черепов, найденных на ацтекских поселениях, обычно вырезаны из базальта, а не из хрусталя.

Хотя черепа занимают видное место в ацтекской иконографии, часто появляясь в резьбе на стенах древних храмов и изображениях божеств, ни одного хрустального черепа не задокументировано во время археологических раскопок в Мексике или где-либо еще Фото: The Trustees of the British Museum (CC BY-NC-SA 4.0)

На рубеже тысячелетий археологи начали подозревать, что большинство, если не все, ацтекские хрустальные черепа поддельные. В 2008 году появились убедительные доказательства, когда анонимный даритель прислал череп в Смитсоновский институт, утверждая, что он приобретен в 1960 году и ранее принадлежал мексиканскому диктатору Порфирио Диасу.

Антрополог Джейн Макларен Уолш в сотрудничестве с Маргарет Сакс из Британского музея исследовала череп из Смитсоновского института и лондонский образец. Используя электронную микроскопию, они определили, что оба черепа вырезаны с помощью вращающихся колес — техники, несовместимой с мастерством ацтеков. Кроме того, череп из Смитсоновского музея имел обработку, выполненную с помощью синтетического абразива под названием карборунд, вещества, изобретенного относительно недавно.

Уолш и Сакс далее тщательно изучили кварцевый материал черепов, проанализировав его жидкие и твердые вкрапления. Их выводы указывали на "мезотермическую метаморфическую среду" происхождения породы, исключая Центральную Америку и предлагая Бразилию или Мадагаскар в качестве вероятных источников.

Итак, Уолш и Сакс пришли к выводу, что ни один из черепов не может принадлежать к доколумбовому происхождению, а наоборот, оба, вероятно, изготовлены менее чем за десять лет до их приобретения.

Хотя полная история всех хрустальных черепов остается неуловимой, записи указывают на то, что череп, который сейчас хранится в Британском музее, первоначально приобрела компания Tiffany & Co. у французского дилера, по имени Эжен Бобан. Десятилетиями ранее Бобан демонстрировал два хрустальных черепа на Всемирной выставке в Париже, когда работал официальным археологом мексиканского двора Максимилиана.

Однако, несмотря на свою принадлежность к Французской научной комиссии в Мексике, Бобан не имел полномочий профессионального археолога, хотя в молодости он проводил личные, неофициальные раскопки в Мексике.

Насколько известно, Бобан был первым поставщиком хрустальных черепов в XIX веке, что совпадает с появлением аутентичных ацтекских артефактов в музеях по всему миру и увлечением общественности этой загадочной древней цивилизацией.

Отсутствие хрустальных черепов во время археологических раскопок не помешало Бобану выдавать свои творения за настоящие ацтекские реликвии. Многие музеи были готовы принять подлинность этих хрустальных черепов, зная, какую привлекательность они имеют для посетителей.

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