Закусить пакетиком. Китайские ученые разработали съедобную пластиковую упаковку

Ученые предлагают вкусную альтернативу расточительной упаковке: съедобную целлюлозу, созданную бактериями, которая может стать вашей новой любимой закуской.

Проблема остающейся после еды упаковки уже давно является горячей темой обсуждений. Большая часть упаковки загрязняет окружающую среду, требует немалых денег для правильной переработки и банально неудобна, в плане накопления и сортировки мусора. Ученые решились решить эту проблему и создали экологически чистый и съедобный упаковочный материал из целлюлозы, вырабатываемой бактериями, пишет New Atlas.

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Традиционным пластмассам требуется от 50 до 200 лет, чтобы распасться, что усугубляет проблему загрязнения окружающей среды на нашей планете. Именно здесь на помощь могут прийти полимеры биологического происхождения, или вещества, полученные из живых организмов. Они могут помочь сделать одноразовую упаковку (например, пакет, в котором продаются чипсы) более экологичной. Один из таких полимеров, бактериальная целлюлоза (БЦ), привлек внимание исследователей.

Бактериальная целлюлоза, как следует из названия, производится бактериями, и у нее есть несколько довольно интересных свойств. Например, она может удерживать большое количество воды, очень прочная, имеет мягкую текстуру и наполнена волокнами, что делает ее лучше целлюлозы растительного происхождения.

Исследователи из Китайского университета Гонконга решили взять ее свойства и преимущества на вооружение. Они использовали БЦ для создания композитного упаковочного материала, который не только безопасен для окружающей среды, но и съедобен. Они использовали целлюлозу, произведенную бактерией Komagataeibacter xylinus – известной по производству устойчивых, нетоксичных БЦ. И вы, возможно, сталкивались с ней хоть раз в жизни, сами того не подозревая, ведь эта бактерия часто используется для приготовления комбучи — традиционного чайного напитка.

Затем команда ввела соевый белок в структуру целлюлозы и покрыла ее альгинатом кальция — веществом, устойчивым к воздействию масла.

Когда новый материал был опробован, он показал себя как имеющую серьезный потенциал альтернативу традиционной упаковке. Он был прозрачным, маслостойким, не вредил клеткам человека и полностью разрушался всего за один-два месяца. Кроме того, он отлично подходил для использования в качестве одноразового пакета для различных продуктов питания, даже не уступая традиционному полиэтиленовому пластику низкой плотности.

Этот материал не только может заменить одноразовый пластик, но и безопасен для людей и животных. Это означает, что в океанах больше не будет пластика, который по ошибке могут съесть морские обитатели!

Конечно, всегда есть место для совершенствования. Ученые планируют и дальше совершенствовать новый упаковочный материал, особенно его термопластичность. Термопластичность — это просто причудливый способ сотрудников научной сферы сказать о способности чего-либо формоваться в горячем состоянии, а затем застывать в холодном. Исследователи надеются, что смогут помочь бактериальным целлюлозным пленкам еще более эффективно конкурировать с традиционными пластмассами.

Это исследование показывает, что природа уже предоставляет сырье, необходимое для того, чтобы превзойти пластиковую упаковку.

Ранее Фокус писал о пагубном влиянии микропластика на наш кишечник. Ссылаясь на новое исследование, ученые призывают нас обращать больше внимания на негативное влияние пластика на наш организм.

Также Фокус писал о том, что альтернатива пластику из сахарного тростника оказалась опасной. Новое исследование свидетельствует о том, что пластик из сахарного тростника нельзя использовать в качестве экологически чистой альтернативы обычному.