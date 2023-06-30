Око за око. Как самый известный экземпляр законов, Кодекс Хаммурапи, повлиял на нашу современность

Хаммурапи, шестой царь Вавилона, оставил след в древнем мире благодаря своему Кодексу законов. Этот юридический сборник, охватывающий широкий спектр общественных и правовых вопросов, отличается не только своей основательностью, но и утверждением о божественном авторстве.

Хотя Кодекс законов Хаммурапи относится к самым известным древним правовым сборникам, важно отметить, что он не является древнейшим. На самом деле он является продолжением по меньшей мере двух предыдущих кодексов законов: Законов Ур-Наммы (около 2100 г. до н. э., Ур) и Законов Липит-Иштар (около 1930 г. до н. э., Исин), пишет Ancient Origins.

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Хаммурапи приписывал авторство Кодекса Шамашу, вавилонскому богу справедливости и солнечному божеству. По месопотамским верованиям, дневное всеведение Шамаша наделяло его способностью распознавать обман и ложь, что делало его воплощением правды и справедливости, поскольку он председательствовал на суде как над смертными, так и над богами. Хотя Шамаш также ассоциировался с подземным миром и отдыхал ночью, его почитали преимущественно как бога-предсказателя.

Кодекс Хаммурапи — одна из самых ранних зафиксированных правовых систем — свидетельствует об осознании древними месопотамцами необходимости создания свода законов для регулирования жизни общества. Его часто называют вехой в кодификации законов, ставшей первой попыткой упорядочения и систематизации законов.

Хотя он не соответствует современной структуре классификации правовых норм по конкретным предметам, это значительный шаг вперед в систематической записи и сохранении правовых принципов. Этот новаторский подход заложил основу для последующих правовых кодификаций, предоставив схему для структурирования правовых принципов и соответствующих наказаний.

Кодекс Хаммурапи создал прецедент для будущих правовых кодексов и стал источником вдохновения для развития правовых систем различных цивилизаций Фото: Left; © Marie-Lan Nguyen / Wikimedia Commons Right; Gabriele Barni/ CC BY 2.0

Кодекс Хаммурапи создал прецедент для будущих правовых кодексов и стал источником вдохновения для развития правовых систем различных цивилизаций. Несмотря на стремительный упадок его империи, Кодекс законов Хаммурапи выдержал неумолимое течение времени и был найден в 20 веке благодаря кропотливой работе археологов. Этот свод законов очерчивал круг правонарушений и соответствующих наказаний. Например:

"Если в доме человека вспыхнет пожар, а человек, пришедший помочь потушить его, пожелает домашней утвари, принадлежащей хозяину, то этот человек должен быть брошен в этот самый огонь" (Кодекс законов Хаммурапи, Законы, 25).

Хотя некоторые наказания в Кодексе Хаммурапи такие, как принцип "око за око", могут показаться чрезмерно суровыми по современным меркам, они задуманы как фактор сдерживания, чтобы предотвратить еще худшие акты возмездного правосудия со стороны обиженных сторон.

Кодекс Хаммурапи

Во время своего правления Хаммурапи пользовался божественным почетом своих подданных, а его царская личность была в большом почете во всем его царстве. При его жизни почитали память трех важнейших достижений: обеспечение победы в войне, установление мира и отстаивание справедливости. Однако после его смерти его военные завоевания были преуменьшены, а его репутация доброжелательного короля и квинтэссенции законодателя стала главным постулатом его бессмертного наследия.

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