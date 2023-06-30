Жизнь никогда не станет прежней. Ожирение необратимо изменяет работу мозга, выяснили ученые

Ожирение изменяет сенсоры мозга, отвечающие за удовлетворение от еды, вызывая, возможно, постоянное состояние "вечного голода", свидетельствует новое исследование.

В ходе недавнего исследования ученые обнаружили, что ожирение может привести к длительным изменениям в том, как наш мозг реагирует на потребляемые нами питательные вещества. Эти изменения могут привести к тому, что мозг с трудом определяет сытость и удовлетворение после еды, особенно если пища богата жирами и сахарами. Эти изменения могут быть не временными, что превращает похудение в сложный цикл потери и набора веса, пишет ScienceAlert.

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Международная группа исследователей из Нидерландов и США сравнила реакцию мозга взрослых людей с медицинским ожирением и худых взрослых после введения в желудок пищевого жира или сахара. Результаты исследования показали, что ожирение изменяет типичную реакцию мозга.

У здоровых людей потребление пищи обычно вызывает выброс дофамина, нейромедиатора, который заставляет нас чувствовать удовлетворение и вознаграждение, помогая нам понять, когда мы уже достаточно поели. Однако у взрослых людей, страдающих ожирением, этот выброс дофамина был заметно меньше. Этот вывод позволяет предположить, что ожирение может влиять на способность нашего мозга чувствовать, когда мы сыты, что может привести к перееданию.

Исследование также показало, что даже после значительной потери веса мозг участников все еще был менее способен распознавать пищу в желудке, что говорит о том, что эти изменения могут быть постоянными.

Это исследование подчеркивает, что контроль веса — это не только вопрос силы воли. Ожирение может в корне изменить реакцию нашего мозга на пищу, что делает поддержание здорового веса еще более сложной задачей.

"Исследование показывает, что существует реальная разница в мозге, когда речь идет о восприятии питательных веществ", — объясняет эндокринолог Мирей Серли из Йельского университета.

Исследователи использовали сложную технологию сканирования мозга, чтобы изучить реакцию мозга на отдельные вливания жиров и глюкозы (сахара). Их внимание было сосредоточено на участке мозга под названием стриатум, который участвует в регулировании нашего желания поесть и играет важную роль в формировании наших эмоций и привычек.

Исследование показало, что у худых людей активность мозга снижалась после употребления жиров и сахаров, что означало, что организм чувствовал себя сытым и не испытывал потребности в дополнительной пище. В отличие от них, у людей, страдающих ожирением, активность мозга оставалась высокой даже после потребления тех же питательных веществ.

Когда участники с ожирением прошли программу снижения веса и добились значительной его потери, исследователи ожидали, что реакция их мозга улучшится. Однако они с удивлением обнаружили, что ослабленные реакции не восстановились.

Это означает, что эти изменения в мозге могут быть более глубокими и необратимыми, чем считалось ранее, и могут быть важным фактором в борьбе с лишним весом. Однако пока неясно, на каком этапе набора веса происходят эти изменения, и для проверки этих результатов необходимы более масштабные исследования.

Это новое исследование показывает, что контроль веса — это не только сила воли, но и сложные биологические факторы, и что ожирение может вызывать изменения в мозге, которые затрудняют снижение и удержание веса в будущем. Оно подчеркивает необходимость избегать стигматизации ожирения и открывает новые потенциальные пути для будущих методов лечения. Это не ключ к эффективной борьбе с набором веса, но это значительная часть головоломки в понимании ожирения, которая потенциально может помочь многим людям на их пути к более здоровой жизни.

Ранее Фокус писал о том, сколько лет жизни потеряло человечество от ожирения. Авторы исследования предлагают ввести профилактические и терапевтические стратегии на всеобщих уровнях, чтобы снизить нагрузку на глобальное здравоохранение, ведь показатели продолжают расти.

Также Фокус писал об опасном побочном эффекте препарата для сброса веса. Люди по всему миру прибегают к лекарству от диабета второго типа для снижения веса, но натыкаются на неожиданный подводный камень — жизнь без радости от еды.