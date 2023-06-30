Связь древнее первых поселений: найдены доказательства сложного взаимодействия между воронами и людьми

Ученые начали исследования, чтобы углубиться в отношения, которые существовали между людьми и воронами. Эти связи завязались еще до основания первых неолитических поселений, что свидетельствует о раннем формировании разнообразных взаимодействий между людьми и дикими животными.

Международная команда экспертов из Тюбингенского, Хельсинкского и Орхусского университетов сотрудничала над этим исследованием, что позволило по-новому взглянуть на исторические взаимодействия. Их выводы предоставляют убедительные доказательства того, что более 30 000 лет назад вороны играли важную роль в уборке человеческих отходов и питании остатками мамонтов, которые выбрасывали охотники, пишет SciTechDaily.

Эти уникальные отношения развернулись на территории современной Моравии, расположенной в Чешской Республике.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Большое количество вороньих костей, найденных на этих археологических раскопках, свидетельствует о том, что птицы, в свою очередь, служили дополнительным источником питания и, вероятно, приобрели значимость в культурных и идеологических верованиях этих древних сообществ.

Исследовательским проектом руководят доктор Крис Бауманн, который сейчас проводит исследования в университетах Тюбингена и Хельсинки, и доктор Шумон Т. Хусейн из Орхусского университета, специалист по историческим взаимодействиям между людьми и животными. Они сотрудничают с профессором Эрве Бохеренсом из Тюбингенского университета и Центра эволюции человека и палеосреды Сенкенберга.

В предыдущем исследовании доктор Крис Бауманн представил комплексную концепцию, демонстрирующую, что сосуществование животных и людей достигает глубин плейстоценовой эпохи. Бауманн утверждает, что эти отношения, вероятно, играли фундаментальную роль в формировании ранних экосистем.

Вороны, известные своим любознательным и адаптивным поведением, могут похвастаться разнообразным рационом. Поэтому их кости в значительном количестве найдены на археологических раскопках Передмости, Павлова I и Дольни Вестонице I, расположенных в южной Моравии.

Отношения между людьми, воронами и другими животными 30 000 лет назад Фото: University of Tübingen

Исследовательская группа признала большое количество останков воронов на этих участках удивительным, особенно учитывая временной период. Доктор Хусейн предполагает, что эти вороны, вероятно, жили относительно близко к людям, возможно, их привлекали их поселения и деятельность.

Для дальнейшего исследования команда проанализировала кости двенадцати обыкновенных воронов, полученные из археологических раскопок. Изучая стабильные изотопы азота, углерода и серы в костях, они определили структуру питания птиц.

Результаты показали, что эти вороны преимущественно питались мясом крупных травоядных животных, в частности, мамонтов, что совпадает с диетическими предпочтениями людей той эпохи. Доктор Бауманн предполагает, что воронов, вероятно, привлекала близость человеческих стоянок из-за наличия туш мамонтов.

Исследователи отмечают, что поведение этих воронов демонстрировало синантропию, что указывает на то, что птицы получали выгоду от совместного использования экосистемы с людьми-охотниками-собирателями.

И наоборот, люди извлекали выгоду из этих отношений, возможно, отлавливая воронов ради их мяса и перьев. Такие выводы проливают свет на динамику экосистем ранних охотников-собирателей.

Доктор Бауманн отмечает, что ошибочно считать, что ранние люди-собиратели сосуществовали в нетронутой природной среде. Напротив, данные свидетельствуют о том, что человеческая деятельность формировала и изменяла экосистемы в течение не менее 30 000 лет, а это имело далеко идущие последствия для других организмов.

Предоставление человеком пищевых отходов создало стабильный источник существования для мелких некрофагов, способствуя появлению новых кормовых ниш, приспособленных к присутствию человека. Со временем эти ниши приобретали все большее значение для определенных видов, одновременно переплетаясь с человеческой культурой.

Ранее Фокус писал, как древние лошади потеряли 7 пальцев. Оказывается, во всем виновата эволюция.

А также мы рассказывали, как пушистые колонизаторы захватывали мир, путешествуя по морю.