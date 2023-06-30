Тайна в 3 млн км². Ученые считают, что нашли разгадку гигантской гравитационной дыры в океане

Исследователи полагают, что им наконец-то удалось раскрыть тайну самой удивительной аномалии в Индийском океане.

Сила гравитации на Земле постоянна, однако наша планета не является однородной сферой — она покрыта глыбами и буграми. Геология различной плотности фактически дергает близлежащие массы с немного разной силой на волнистой карте Земли, известной как геоид, пишет Science Alert.

Исследователи уже замечали, что глубоко под Индийским океаном притяжение ослабевает до чрезвычайно низкого уровня, создавая то, что ученые называют "массивной гравитационной дырой" размером в 3 миллиона км², примерно так. Фактически это является одной из самых глубоких гравитационных аномалий на Земле и до этого времени ученым никак не удавалось разгадать ее тайну.

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Спутниковые измерения и судовые исследования давно выявили, что уровень моря недалеко от оконечности Индийского субконтинента опустился и в этом виновато гравитационное перетягивание каната между геоидным минимумом в Индийском океане и окружающими его максимумами. Впрочем, чем именно вызвана эта аномалия так и не было выяснено.

В новом исследовании геологи из Индийского института науки Дебанджан Пал и Аттри Гош предполагают, что нашли лучшее представление о том, какие именно планетарные явления замешаны в этом процессе. Ученые отмечают, что ранее исследования рассматривали аномалию, но не касались того, как именно возник минимум в Индийском океане.

Результаты исследования предполагают, что разгадка таится на глубине более 1000 километров под земной корой, в месте известном как "кладбище плит". Именно здесь около 30 миллионов лет назад холодные плотные остатки древнего океана погрузились под Африкой, взволновав расплавленную горячую породу. Впрочем, выводы геологов основаны на компьютерных моделях, а потому им вряд ли удастся поставить точку в жарких дебатах относительно происхождения минимума геоида. По крайней мере пока.

Гравитационная "дыра" в Индийском океане и расположение сейсмометров (черные треугольники), установленных на морском дне Фото: Ningthoujam, Negi & Pandey/EOS, 2019

В 2018 году ученые из Индийского национального центра полярных и океанических исследований развернули несколько сейсмометров вдоль морского дна в зоне деформации. Это позволило им нанести на карту этот район. Так как этот район весьма отдален от берега, ранее здесь собиралось крайне мало сейсмических данных. Результаты этого исследования показали наличие горячих шлейфов растопленной породы, которые поднимаются из-под Индийского океана и каким-то образом влияют на "большую вмятину".

В своей новой работе Пал и Гош пошли дальше, они проследили формирование массивного геоида, используя моделирование того, как тектонические плиты скользили по горячей липкой мантии нашей планеты в течение последних 140 миллионов лет.

Отметим, что в то время Индийская тектоническая плита лишь начинала отделяться от суперконтинента Гондвана, чтобы позже продолжить движение на север. По мере того как плита двигалась, морское дно древнего океана, известно как море Тетис, погружалось в мантию Земли, а за ним открылся Индийский океан.

В своей работе Пал и Гош использовали более дюжины компьютерных моделей движения плит и мантии, а затем сравнили форму океанического минимума, предсказанного этими моделями с наблюдениями самой вмятины. Результаты свидетельствуют о том, что все модели, сумевшие воспроизвести гравитационную впадину в Индийском океане в ее нынешней форме, имели одну общую черту: шлейфы горячей магмы. Теперь исследователи полагают, что именно эти шлейфы и создали понижение геоида.

Тем не менее не все исследователи готовы принять такое объяснение, а потому потребуются дополнительные исследования и больший объем данных, чтобы подтвердить теорию Пала и Гоша.

Ранее Фокус писал о том, что обнаружили ученые на дне Марианской впадины на глубине 11 км.