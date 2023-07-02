Достались по ленд-лизу. Под Киевом найдены британские самолеты времен Второй мировой войны (фото)

Считается, что сейчас в мире осталось только 14 самолетов "Харрикейн", которые еще могут летать.

Ученые из Национального музея авиации Украины обнаружили то, что осталось от восьми британских истребителей "Харрикейн", которые СССР получил в рамках ленд-лиза в 1941 году во время Второй мировой войны. Эксперты говорят, что это первый случай в истории Украины, когда было обнаружено такое количество британских самолетов, пишет BBC.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

По словам Валерия Романенко из Национального музея авиации Украины, ржавеющие обломки восьми самолетов были обнаружены в лесу к югу от Киева, где они были закопаны в землю. Еще после окончания Второй мировой войны тогда еще советские военные разобрали эти самолеты на запчасти, собрали все важные приборы, также ценные конструкции с точки зрения содержания металлов и разбили "Харрикейны". После чего их просто закопали в землю. Сейчас ученые проводят идентификацию самолетов, чтобы можно было их собрать и выставить на всеобщее обозрение.

Ржавеющие обломки восьми самолетов были обнаружены в лесу к югу от Киева, где они были закопаны в землю Фото: BBC

"Эти "Харрикейны" можно назвать символом помощи Великобритании в годы Второй мировой войны. И сейчас Великобритания нам очень помогает, за что мы очень благодарны. В 1941 году эта страна первой передала тогда еще СССР много самолетов, и сейчас она первой дала нам ракеты Storm Shadow", — говорит Романенко.

По словам ученых, в Украине можно очень редко найти обломки такого типа британских самолетов и раньше возле Киева не находили ни одного самолета, поставленного в рамках ленд-лиза от союзников.

В Украине можно очень редко найти обломки такого типа британских самолетов Фото: BBC

После вторжения нацисткой Германии в 1941 году в СССР, последнему, в рамках ленд-лиза, оплачиваемого США, Великобритания отправила свои самолеты "Харрикейн". Это был один из самых массовых самолетов Королевских ВВС, которые сыграли важную роль в рамках "Битвы за Британию, когда ВВС нацисткой Германии пытались завоевать превосходство в воздухе, чтобы получить возможность реализации наземного вторжения в Великобританию.

За 3 года, с 1941-го по 1944-й, Великобритания передала СССР примерно 3 тысячи самолетов "Харрикейн" Фото: BBC

По словам ученых, "Харрикейн" был простым в управлении самолетом и в то же время очень надежным. Хотя многие советские летчики, судя по историческим записям, считали эти самолеты недостаточно мощными, недостаточно вооруженными и недостаточно защищенными.

К концу Второй мировой войны данные самолеты считались уже устаревшими, а потому их использовали в основном для поражения средств ПВО. По словам ученых, 8 найденных британских самолетов использовались для защиты крупных транспортных узлов, особенно железнодорожных станций.

По словам ученых, "Харрикейн" был простым в управлении самолетом и в то же время очень надежным Фото: BBC

За 3 года, с 1941-го по 1944-й, Великобритания передала СССР примерно 3 тысячи самолетов "Харрикейн". Но большинство из них либо были уничтожены в бою, либо разобраны на запчасти. Некоторые из этих самолетов советские военные специально разбирали и закапывали в землю после Второй мировой войны, чтобы не платить за них США. Дело в том, что согласно закону о ленд-лизе, СССР должен был платить за любую оставшуюся целой военную технику.

Эксперты считают, что сейчас в мире осталось всего 14 отреставрированных самолетов "Харрикейн", которые еще могут летать.

Напоминаем, что ученые нашли легендарную подводную лодку, зарытую под городским парком в Британии. Исследователи предполагают, что после Первой мировой войны субмарину HMS E52 отправили на металлолом вместе с другими кораблями, а потом просто забросили.