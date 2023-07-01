Ученые нашли легендарную подлодку, зарытую под городским парком в Британии (фото)

Исследователи предполагают, что после Первой мировой войны субмарину HMS E52 отправили на металлолом вместе с другими кораблями, а потом просто забросили.

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Британские ученые обнаружили подводную лодку Королевского флота HMS E52, которая оказалась погребена в городском парке Дартмута. Об этой необычной находке стало известно таблоиду Daily Mail.

С 1930-х годов жители Дартмута, где на протяжении более 150 лет проходили обучение военно-морские офицеры, говорили об обломках подводной лодки Е52, спрятанной под парком Коронации рядом с побережьем. Это судно прославилось тем, что в ноябре 1917 года потопила немецкий корабль UC-53 возле Гудвин-Сэндс у побережья Дувра. Сотрудники Университета Винчестера решили проверить эту городскую легенду, используя современное оборудование.

Сначала офицер Королевского военно-морского колледжа Британии лейтенант Том Кемп предположил, что останки подводной лодки HMS E52 похоронены под щебнем и мусором. Археолог Саймон Роффи и руководитель почвенной лаборатории Дэвид Эшби просканировали участок на углу парка с помощью георадара, посылающего звуковые импульсы через почву, бетон и гудронированное шоссе, и заметили на очертания больших металлических объектов на глубине примерно одного метра. Их очертания очень похожи на подлодку, а также на немецкий торпедный катер S24, купленный на металлолом еще после Первой мировой войны.

Снимок гидроакустического сканера в парке Дартмута Фото: Daily Mail

Положение двух объектов соответствует аэрофотоснимку Дартмута 1920-х годов, на котором подводная лодка и еще один корабль стоят на илистых отмелях у подножиях холма, где ныне расположено Военно-морское училище. После окончания Первой мировой войны у Великобритании был избыток кораблей и подводных лодок, в том числе десятки, захваченные у побежденных немцев. Многие были выброшены на берег, оставлены в ручьях и якорных стоянках и были благополучно забыты на долгие десятилетия.

В Дартмуте было две площадки, куда отправили на разборку ненужные корабли и как минимум две подводные лодки. Один из участков городские власти выкупили в конце 1920-х годов и засыпали, чтобы разбить парк, открытый в 1937 году в четь коронации Георга VI.

Подлодка Е53 на отмели в Дартмуте Фото: Daily Mail

Точно определить подводную лодку ученым мешает еще одна городская легенда, согласно которой американские войска в конце Второй мировой войны зарыли в Дартмуте часть своего снаряжения прежде, чем отправиться домой. Чтобы развеять сомнения, команда просит разрешения у местных властей вырыть небольшие скважины в парке, чтобы найти оборудование или металл, уникальный для E52.

Доктор Роффи, бывший подводник, служивший на лодках класса О в 1980-х годах, сказал:

"Подводная лодка под парком" — местная легенда, и она могла бы стать прекрасной туристической достопримечательностью, если бы мы могли определить ее точное местоположение".

Ранее ученые раскрыли историю гибели подводной лодки "Триумф". Она приняла участие в более чем 20 миссиях и сыграла ключевую роль во время Второй мировой войны.