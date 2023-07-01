Вчені знайшли легендарний підводний човен, заритий під міським парком у Британії (фото)

Дослідники припускають, що після Першої світової війни субмарину HMS E52 відправили на металобрухт разом з іншими кораблями, а потім просто закинули.

Related video

Британські вчені виявили підводний човен Королівського флоту HMS E52, який виявився похованим у міському парку Дартмута. Про цю незвичайну знахідку стало відомо таблоїду Daily Mail.

З 1930-х років жителі Дартмута, де впродовж понад 150 років проходили навчання військово-морські офіцери, говорили про уламки підводного човна Е52, захованого під парком Коронації поруч із узбережжям. Це судно прославилося тим, що в листопаді 1917 року потопило німецький корабель UC-53 біля Гудвін-Сендс поряд з узбережжям Дувра. Співробітники Університету Вінчестера вирішили перевірити цю міську легенду, використавши сучасне обладнання.

Спочатку офіцер Королівського військово-морського коледжу Британії лейтенант Том Кемп припустив, що останки підводного човна HMS E52 поховані під щебенем і сміттям. Археолог Саймон Роффі та керівник ґрунтової лабораторії Девід Ешбі просканували ділянку на розі парку за допомогою георадара, що посилає звукові імпульси через ґрунт, бетон і гудроноване шосе, і помітили на обриси великих металевих об'єктів на глибині приблизно одного метра. Їхні обриси дуже схожі на підводний човен, а також на німецький торпедний катер S24, куплений на металобрухт ще після Першої світової війни.

Знімок гідроакустичного сканера в парку Дартмута Фото: Daily Mail

Положення двох об'єктів відповідає аерофотознімку Дартмута 1920-х років, на якому підводний човен і ще один корабель стоять на мулистих мілинах у підніжжі пагорба, де нині розташоване Військово-морське училище. Після закінчення Першої світової війни у Великої Британії був надлишок кораблів і підводних човнів, зокрема десятки, захоплені у переможених німців. Багато з них були викинуті на берег, залишені в струмках і якірних стоянках і були забуті на довгі десятиліття.

У Дартмуті було два майданчики, куди відправили на розбирання непотрібні кораблі і як мінімум два підводні човни. Одну з ділянок міська влада викупила наприкінці 1920-х років і засипала, щоб облаштувати парк, відкритий 1937 року на честь коронації Георга VI.

Підводний човен Е53 на мілині в Дартмуті Фото: Daily Mail

Точно визначити підводний човен вченим заважає ще одна міська легенда, згідно з якою американські війська наприкінці Другої світової війни закопали в Дартмуті частину свого спорядження, перш ніж вирушити додому. Щоб розвіяти сумніви, команда просить дозволу у місцевої влади вирити невеликі свердловини в парку, щоб знайти обладнання або метал, унікальний для E52.

Доктор Роффі, колишній підводник, який служив на човнах класу О в 1980-х роках, сказав:

"Підводний човен під парком" — місцева легенда, і він міг би стати прекрасною туристичною визначною пам'яткою, якби ми могли визначити його точне місце розташування".

Раніше вчені розкрили історію загибелі підводного човна "Тріумф". Він взяв участь у понад 20 місіях і зіграв ключову роль під час Другої світової війни.