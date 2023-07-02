Мост между мертвыми и живыми. Археологи нашли древние подземелья в Мексике

Находки археологической команды проекта "Lyobaa" подтвердили существование масштабного подземного комплекса сапотеков под археологическим памятником Митла. В классический период она была крупным религиозным центром.

Расположенная в долине реки Оахака в современном штате Оахака на юге Мексики, Митла является памятником цивилизации сапотеков и их культурного наследия. Сапотеки придавали этому месту большое значение, считая поселение каналом, соединяющим мир живых и мир мертвых, особенно для захоронения сапотекской элиты. Его название переводится как "место мертвых" или "подземный мир", пишет Arkeonews.

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Долгое время существовало устойчивое убеждение, что древнее сообщество сапотеков построило сложный и невероятно большой лабиринт под монументальными каменными сооружениями, разбросанными по археологическому участку Митла. Эта подземная сеть должна была в конце концов привести к Льобаа, входу в подземный мир сапотеков, или Земле Мертвых.

В рамках недавнего проекта "Lyobaa" при поддержке Национального института антропологии и истории (INAH) исследователи начали комплексное исследование Митлы в 2022 году.

Эта работа не только открыла захватывающие подробности о разнообразных подземных структурах, но и предоставила незаменимые знания о духовном святилище, которое создал и использовал народ сапотеков. Они населяли южную Мексику в доколумбовую эпоху.

Чтобы подтвердить наличие до сих пор не обнаруженных подземных помещений и ходов под Митлой, исследователи применили геофизические методы разведки: среди использованных технологий были георадар (GPR), томография электрического сопротивления (ERT) и сейсмическая шумовая томография.

Каждый метод использует электромагнитные излучения для проникновения сквозь земную поверхность и создания визуальных изображений скрытого царства на противоположной стороне.

Объединив результаты процедур сканирования, исследователи построили комплексные трехмерные модели подземного царства, расположенного непосредственно под поверхностью Митлы.

Самое важное то, что геофизические исследования неоспоримо подтверждают существование многочисленных подземных камер и извилистых тоннелей под совокупностью сооружений, которые называют Церковной группой. В частности, Метла охватывает пять отдельных групп наземных сооружений, одна из которых — католический костел, построенный в конце 16-го века.

Раскрытие подземного мира

Исследования также углубились в области под Дворцом колонн, принадлежащим к группе колонных сооружений. Сканирование позволило получить изображения, которые проливают свет на начальные этапы строительства этого сооружения.

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