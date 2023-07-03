Скрестили свинью с бобами. Ученые разработали соевые бобы, имитирующие свинину по вкусу и насыщению

Изменив ДНК соевых бобов для производства свиного белка, компания произвела продукт, богатый, фактически настоящим, свиным белком, который стирает границы между растением и мясом.

Британская компания представила необычную и экономически эффективную альтернативу выращенному в лаборатории мясу — соевые бобы. Им удалось модифицировать обычные соевые растения для производства бобов, богатых свиным белком, что является нестандартным подходом в пищевой промышленности и предоставляет альтернативу свинине, пишет ScienceAlert.

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Технология, стоящая за появлением бобов-мутантов, называемая "технологией молекулярного земледелия", заключается в добавлении генов свиней в ДНК обычных соевых бобов. Для более наглядного примера, представьте себе это так: наша ДНК — это как книга рецептов для создания нас, людей. Добавляя гены свиней в соевые бобы, компания, по сути, вносит новые "рецепты" в ДНК сои, которые предписывают растению производить свиные белки. Они сделали это настолько хорошо, что примерно четвертая часть белка в этих специальных соевых бобах, забавно названных "Свиная соя", на самом деле, без преувеличения, является свиным белком.

Идея выбора каждого белка заключается в том, чтобы улучшить сенсорные качества бобов — вкус, текстуру и питательную ценность.

Этот метод довольно эффективен и универсален, поэтому фермеры могут выращивать и собирать эти генетически модифицированные растения так же, как и обычные соевые бобы. Собранные бобы после переработки дают свиной белок, который можно использовать для создания заменителей мяса и других продуктов. Похоже, что фраза "вырастить свинью" приобретает новый смысл.

По некоторым данным, компания-разработчик также работает над созданием растений гороха, которые могут производить белки говядины.

Если эти "бобы Франкенштейна" станут коммерчески успешными, мы сможем резко снизить нашу зависимость от животноводства, тем самым облегчив некоторые связанные с этим этические, экономические и экологические проблемы.

Амит Дхингра, директор по науке компании-разработчика, высоко оценил инновационный метод по экспрессии ценных белков в экономически важных культурах, таких как соя, заявив: "Это достижение открывает прецедент для всего научного сообщества, которое стремится достичь высокого уровня экспрессии белков в семенах с помощью молекулярного земледелия".

Несмотря на впечатляющую разработку, компания пока не сообщила сроки, когда эти бобы с белковой начинкой могут появиться на прилавках продуктовых магазинов. Но будущее, безусловно, выглядит интригующе для растительных мясных альтернатив.

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