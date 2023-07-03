Психоделики против депрессии и ПТСР: в Австралии одобрили использование наркотиков в лечебных целях

Австралия совершила исторический шаг в лечении психических заболеваний, разрешая использование МДМА и псилоцибина в медицинских учреждениях, хотя долгосрочные последствия этого будут известны не скоро.

Австралия одобрила медицинское использование двух психоделических веществ: экстази (МДМА) и псилоцибина — активного ингредиента "волшебных грибов". Теперь они могут назначаться уполномоченными психиатрами для лечения посттравматического стрессового расстройства и некоторых форм депрессии. Это решение, было вызвано клиническими испытаниями, продемонстрировавшими их относительную безопасность при использовании в контролируемых медицинских условиях, пишет Science Alert.

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Майк Маскер, исследователь из Университета Южной Австралии, объясняет, что МДМА может быть эффективен в лечении посттравматического стресса благодаря своей способности вызывать чувство связанности, что, в свою очередь, помогает пациентам наладить контакт с терапевтом и выразить сложные личные переживания. Между тем, псилоцибин вызывает уникальный "психо-духовный", как его назвали ученые, эффект, который может изменить взгляд пациента на свою жизнь и помочь в лечении депрессии.

Однако эти методы лечения не являются немедленным решением проблемы и, скорее всего, не получат широкого распространения до 2024 года. Лечение МДМА, например, включает в себя около трех сеансов в течение пяти-восьми недель, каждый из которых длится около восьми часов.

Хотя это решение вывело Австралию на передовые позиции в области исследований психоделиков в медицине, некоторые эксперты относятся к нему настороженно. Когнитивный нейропсихолог Сьюзан Росселл предупредила, что страна, возможно, движется в этой сфере слишком быстро. При быстром утверждении этих методов лечения отсутствуют всесторонние испытания, которые обычно ожидаются от других медицинских вмешательств. Представитель Департамента здравоохранения признал, что доказательства использования этих веществ для лечения психических заболеваний еще только появляются, но их потенциальная польза для некоторых пациентов может перевесить риски.

Маскер также подчеркивает, что эти методы лечения не являются надежным средством и сопряжены со своими рисками, такими как неудачные поездки или повторная травматизация. Поэтому пациентам рекомендуется подходить к этим новым методам лечения с осторожностью и осознанием возможных побочных эффектов.

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