Всех цветов радуги. Создан гайд по плесени: какую опасность таит грибок в зависимости от цвета

Все, что нужно знать о грибковых образованиях — от бархатно-голубой плесени в вазе с фруктами и до черного пятна в душе.

Плесень — то, что мы все боимся увидеть у себя в доме. Эти грибковые наросты процветают во влажных условиях и могут возникать в различных местах, будь то стена, картонная коробка, продукты или даже пыль, пишет Daily Mail.

Хотя мы не всегда способны заметить плесень сразу, споры могут проявляться в разных цветах — от желтого и черного и до фиолетового. Эксперт из Университета Флиндерса Майкл Тейлор рассказал, каких видов бывает плесень и чем она опасна для человека.

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Черная плесень

Токсичная черная плесень, также известная как "Стахиботрис", растет и размножается на поверхностях, которые долгое время были слишком влажными, например, стенах дома. Ученый отмечает, что воздействие этого вида может сделать человека более восприимчивым к респираторным инфекциям, астме, а порой даже может привести к летальному исходу.

Статистика свидетельствует о том, что только в Великобритании около 40% всех домов, сдаваемых в аренду, подвержены плесени. В то же время Тейлор отмечает, что слизистая черная плесень, обнаруженная в душе, может принадлежать к совершенно иному типу.

Ауреобазидиум — дрожжеподобный грибок, который также моет вызвать аллергическую реакцию у человека, но едва ли угрожает нашей жизни. Ученый отмечает, что в этом случае может помочь отбеливание — грибок будет уничтожен, однако темная пигментация, вероятно, останется в душе. Впрочем, не навредит здоровью.

Споры зеленой плесени часто обнаруживаются на просроченных продуктах Фото: Getty Images

Зеленая плесень

Многие из нас сталкивались с этим видом плесени, когда забывали о чем-то в холодильнике, а со временем обнаруживали, что продукт покрыт зеленоватым пухом. Несмотря на то, что у нас может возникнуть соблазн попросту срезать зеленоватые поврежденные кусочки, Тайлер предупреждает, что это вовсе не сработает — так просто от плесени не избавиться.

Исследователь отмечает, что часто люди попросту отрезают плохой кусок, думая, что таким образом могут спасти часть продукта, однако так это не работает. Дело в том, что корни грибов (мицелий) распространяются через пищу, переваривая и собирая значительное количество питательных веществ, чтобы выпустить ряд крохотных плодовых тел, которые и производят цветные споры, видимые на поверхности.

В группу мицелия входит грибок Aspergillus, который особенно хорошо процветает в жару и даже любит кислоту. Его споры могут месяцами оставаться в воздухе и вызвать инфекции у людей с ослабленным иммунитетом.

По словам консультанта по пищевой гигиене в Лондоне Сильвии Андерсон, лишь некоторые продукты в действительности остаются безопасными для употребления, если срезать с них все поврежденные кусочки. Среди них фрукты, овощи, а также твердые сыры, салями и мармелад.

Триходерма ("волосатая кожа") — также относится к зеленой плесени, которая возникает в домах и может быть опасной для человека. Как правило, она произрастает на влажных коврах и картоне. Исследователи предупреждают, что от такой плесени может быть сложно избавиться, однако некоторые дезинфицирующие средства все же могут полностью истребить споры.

Serratia — это розовый осадок, который часто встречается в ванных комнатах Фото: Shutterstock

Розовая и фиолетовая плесень

Розовый осадок может время от времени появляться вокруг кранов или в углах душа. По словам Тайлера, эта плесень известна как Serratia — тип грибка, способный выживать в жидком мыле и средствах для мытья рук. В наиболее худших случаях споры этой плесени могут вызывать многочисленные инфекции, в том числе сепсис, который проявляется лихорадкой и ознобом.

Впрочем, исследователи отмечают, что частая дезинфекция отбеливателем и другими моющими средствами может помочь удерживать плесень под контролем.

Гораздо реже в домах также встречается пурпурная плесень (фузариоз). Как правило, она возникает на цементе, который долгое время оставался влажным. По словам Тайлера, фузариоз образует больше, липкие, лунообразные споры, которые эволюционировали, чтобы распространяться с брызгами дождя и цепляться за растения.

Стемфилиум и эпикоккум — две желтые и оранжевые плесневые грибки Фото: Getty Images

Желтая и оранжевая плесень

Stemphylium и Epicoccum — желтые и оранжевые плесневые грибы, которые также встречаются в доме. По словам Тейлора, эти виды плесени, как правило, цепляются за натуральные волокна, такие как конопля и джут, который часто используется для изготовления плетеной мебели.

Еще одним материалом, на котором такая плесень будет процветать, если получат достаточное количество ультрафиолета, является гессен. По словам исследователя, люди часто ошибочно думают о грибах, как об организмах, которые процветают в темноте, но это не совсем так. На самом же деле, некоторым из них в действительности необходимо воздействие света, чтобы завершить свой жизненный цикл.

По словам Тейлора, многие патогены растений используют воздействие ультрафиолета в качестве триггера для производства своих спор, а затем защищают свою ДНК, скрывая ее за оболочками, содержащими меланин.

Мы также можем обнаружить желтые споры в саду, которые еще называют "ржавчиной дерновой травы". Эта плесень, как правило, появляется на листьях растений. Однако от нее можно легко избавиться, пересадив то, что у вас выросло.

Некоторые грибки могут быть токсичными для человека, в то время как другие виды нас вообще не беспокоят Фото: Shutterstock

Синяя плесень

При упоминании о голубой плесени, вы можете вспомнить такие сыры, как стилтон, горгонзола и дольчелатте. По словам Тейлора, за это мы должны быть благодарны грибам Penicillium, которые также являются родом, ответственным за антибиотик пенициллин.

Эти грибы являются съедобными, так как кислотность, соленость и температура сыра предотвращают рост токсинов. Но с другой стороны, эти же грибы также вызывают гниение продуктов в наших шкафах и даже почве.

Несмотря на то, что существует множество видов белой плесени, кладоспориоз является одним из наиболее распространенных Фото: Shutterstock

Белая плесень

На самом деле существует множество видов белой плесени, однако наиболее распространенным является Cladosporium, возникающий в домашних условиях. Этот вид может передаваться воздушно-капельным путем и обычно встречается во влажных помещениях, например, подвалах, ванных комнатах и на чердаках.

Исследователи также отмечают, что эта плесень может появляться на коврах, в вентиляционных отверстиях, а порой даже на бумаге. Большинство форм этой плесени не опасны для человека, однако они все же могут усугубить астму и аллергию.

По словам Тейлора, в саду мы также можем встретить другой тип белой плесени (Isaria farinosa). Визуально этот вид похож на кораллы и является паразитом мотыльков и цикад, которые часто используются для борьбы с вредителями.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.