Рассадник бактерий и плесени. Ученые предупреждают, что мы неправильно пользуемся пылесосом

Новое исследование полагает, что большинство из нас хранят пылесос в неправильном месте, что делает его опасным для нашего здоровья.

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Большинство из нас считают пылесос отличным средством для очистки дома, и это в действительности так. Однако теперь исследователи полагают, что он также может стать рассадником бактерий и плесени, в основном из-за того, что мы не храним его должным образом, пишет Daily Mail.

Большинство из нас хранят пылесос в кладовой, в шкафу или под лестницей — в общем в любом месте, где он не будет попадаться нам на глаза и мешаться под ногами. Однако новое исследование ученых предполагает, что нам следовало бы оставлять пылесос в более открытом и проветриваемом месте, например, в гараже или даже гостиной.

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Дело в том, что большинство из нас используют пылесос не только для сбора мусора и пыли с пола, и для уборки остатков пищи — все это делает прибор "вонючим" и сокращает срок его службы. Более того, подобное использование вызывает накопление бактерий и плесени, которые наоборот загрязняют окружающий воздух и даже могут попасть в легкие человека, о чем свидетельствуют предыдущие исследования.

По словам сотрудника компании по производству пылесосов, наилучшим местом для хранения этой техники станет вентилируемая комната — подойдет и помещение с очистителем воздуха или вентилятором, а также более открытые комнаты.

В новом исследовании ученые опросили чуть более 2000 жителей Великобритании и попросили их рассказать о своих привычках в отношении бытовой техники, в особенности тех, что связаны с пылесосами. Результаты исследования свидетельствуют о том, что:

48% вряд ли будут использовать пылесос, если он не работает должным образом;

17% перейдут на новую модель, если старая начнет издавать странный запах.

Однако исследователи также обнаружили, что кризис стоимости жизни заставляет людей менее охотно покупать новые пылесосы, даже если старая техника находится на последнем издыхании. Результаты опроса свидетельствуют о том, что у 68% респондентов есть старая бытовая техника (кофемашина, пылесос, утюг), которую они не используют.

Чтобы помочь людям продлить срок службы своих пылесосов, ученые предлагают несколько простых лайфхаков:

избегать уборки пищевых продуктов;

регулярно чистить мешок для сбора пыли.

Отметим, что в 2013 году ученые провели исследование, которое показало, что пылесосы также могут оказаться "адскими рассеивателями", когда в них скапливаются бактерии и плесень, а после распыляются по всей квартире. Все это в результате может привести к развитию аллергии, а также ослаблению иммунитета.

Ранее Фокус писал о том, где в доме оседает больше всего пыли, и как от нее избавиться.