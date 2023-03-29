Зоны загрязнения: где в доме оседает больше всего пыли, и как от нее избавиться

Ежедневно в организм человека попадает от 30 до 60 мг пыли.

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Пыль – неизменная "спутница" любого дома или квартиры независимо от того, живет там кто-то или нет. Она не только портит настроение, оседая на полках, вещах, столах, но еще и грозит аллергикам и астматикам. Даже в самом идеально чистом помещении без пыли не обойтись. Ресурс Sun Kool назвал основные источники пыли в жилище. Но прежде, чем рассказать о них, разберемся, что же такое пыль, и откуда она берется.

Пыль – это мельчайшие частицы диаметром до 0,1 мм, которые попадают в дома через окна и вентиляцию, а также на подошвах обуви. Основными источниками пыли служим мы сами: омертвевшие частички кожи, волосы, перхоть и волокна одежды. Ковры, мягкая мебель и матрасы – места скопления наибольшего количества пыли. Важно знать, что в домашней пыли содержится большое количество пылевых клещей.

Ученые исследовали домашнюю пыль из 35 стран по всему миру. В зависимости от города в ней находили мышьяк, свинец, хром, никель, марганец и другие опасные для организма элементы. Серьезную угрозу для здоровья представляют пылевые клещи, которые питаются омертвевшими частичками эпидермиса человека. Их выделения часто служат причиной аллергии и астмы. Поэтому людям с такими заболеваниями стоит подходить к битве с пылью основательно.

В целом же ежедневно в наш организм попадает от 30 до 60 мг пыли.

Итак, где же больше всего пыли скапливается в доме?

Одежда и постельное белье

Больше всего пыли собирается в шкафу и на кровати. Одежда притягивает пыль из воздуха и создает свою собственную пыль, выпуская крошечные волокна, а простыни, подушки, матрасы и одеяла собирают пыль в виде омертвевших клеток кожи.

Чтобы свести к минимуму накопление мусора в шкафу, несезонную одежду или те вещи, которые используются редко, лучше хранить в полиэтиленовых пакетах или подвесных сумках. Что касается кровати, то обязательна еженедельная смена простыней и наволочек. Для уничтожения пылевых клещей лучше всего подойдет горячая вода. Если нет возможности постирать подушки или одеяла, нужно периодически вывешивать для просушки на свежем воздухе или отнести их в химчистку.

Постельное белье лучше менять раз в неделю, чтобы избежать скопления пыли Фото: Getty

Шторы и жалюзи

Подоконники, шторы и жалюзи могут быть одними из самых пыльных поверхностей в доме. В зависимости от того, какой тип штор, почистить их можно с помощью специальной насадки на пылесос. Перед стиркой штор их можно вытряхнуть на улице. Что касается жалюзи, то для их чистки можно использовать варежку или щетку.

Чтобы почистить шторы для пыли, можно протереть их или пропылесосить Фото: Getty

Плинтусы и молдинги

Не стоит забывать о крошечных выступах или складках, например, на плинтусах и молдингах. Далеко не все уделяют много внимания этим областям, но они собирают пыль, как и любая другая плоская поверхность. Также не стоит забывать периодически вытирать влажной тряпкой люстры, дверцы шкафов и их поверхности, бытовую технику.

В углах и под плинтусами всегда собирается очень много пыли Фото: Getty

Фильтр кондиционера и воздуховоды

Если пыль в доме кажется чрезмерной, стоит проверить фильтр кондиционера. Его следует регулярно менять или чистить. Если на это не хватает времени, то тогда придется раскошелиться на более дорогой и качественный фильтр, улавливающий больше пыли. Кроме того, необходимо регулярно проверять и очищать воздуховоды, чтобы предотвратить накопление мусора.

Через некачественный фильтр кондиционера в дом попадает много пыли Фото: Getty

Книги

Библиотечная, книжная, пыль еще опаснее бытовой. В ней много клещей, а также частицы типографской краски и клея, которые также являются серьезным аллергеном. Книжные полки нужно очищать хотя бы раз в месяц с помощью пылесоса и устраивать влажную уборку.

Пыль от книг еще опаснее бытовой Фото: Getty

Мягкие игрушки

Мягкие игрушки есть практически в каждом доме и квартире. Их уже давно окрестили пылесборниками, поскольку они способны накапливать огромное количество пыли. Это излюбленное место пылевых клещей, которые способны превратить такую игрушку в настоящий аллерген. Чтобы этого избежать, рекомендуется стирать игрушки хотя бы дважды в год.

Мягкие игрушки нужно стирать хотя бы пару раз в год Фото: Getty

Среди других мест, где скапливается пыль, – ковры, занавеска в ванной, коврик для душа, комнатные растения, площади под кроватями, шкафами и т. п.

Ранее Фокус писал, какие растения стоит завести в доме, чтобы избавиться от лишней влаги и плесени.