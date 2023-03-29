Зоны загрязнения: где в доме оседает больше всего пыли, и как от нее избавиться
Ежедневно в организм человека попадает от 30 до 60 мг пыли.
Пыль – неизменная "спутница" любого дома или квартиры независимо от того, живет там кто-то или нет. Она не только портит настроение, оседая на полках, вещах, столах, но еще и грозит аллергикам и астматикам. Даже в самом идеально чистом помещении без пыли не обойтись. Ресурс Sun Kool назвал основные источники пыли в жилище. Но прежде, чем рассказать о них, разберемся, что же такое пыль, и откуда она берется.
Пыль – это мельчайшие частицы диаметром до 0,1 мм, которые попадают в дома через окна и вентиляцию, а также на подошвах обуви. Основными источниками пыли служим мы сами: омертвевшие частички кожи, волосы, перхоть и волокна одежды. Ковры, мягкая мебель и матрасы – места скопления наибольшего количества пыли. Важно знать, что в домашней пыли содержится большое количество пылевых клещей.
Ученые исследовали домашнюю пыль из 35 стран по всему миру. В зависимости от города в ней находили мышьяк, свинец, хром, никель, марганец и другие опасные для организма элементы. Серьезную угрозу для здоровья представляют пылевые клещи, которые питаются омертвевшими частичками эпидермиса человека. Их выделения часто служат причиной аллергии и астмы. Поэтому людям с такими заболеваниями стоит подходить к битве с пылью основательно.
В целом же ежедневно в наш организм попадает от 30 до 60 мг пыли.
Итак, где же больше всего пыли скапливается в доме?
Одежда и постельное белье
Больше всего пыли собирается в шкафу и на кровати. Одежда притягивает пыль из воздуха и создает свою собственную пыль, выпуская крошечные волокна, а простыни, подушки, матрасы и одеяла собирают пыль в виде омертвевших клеток кожи.
Чтобы свести к минимуму накопление мусора в шкафу, несезонную одежду или те вещи, которые используются редко, лучше хранить в полиэтиленовых пакетах или подвесных сумках. Что касается кровати, то обязательна еженедельная смена простыней и наволочек. Для уничтожения пылевых клещей лучше всего подойдет горячая вода. Если нет возможности постирать подушки или одеяла, нужно периодически вывешивать для просушки на свежем воздухе или отнести их в химчистку.
Шторы и жалюзи
Подоконники, шторы и жалюзи могут быть одними из самых пыльных поверхностей в доме. В зависимости от того, какой тип штор, почистить их можно с помощью специальной насадки на пылесос. Перед стиркой штор их можно вытряхнуть на улице. Что касается жалюзи, то для их чистки можно использовать варежку или щетку.
Плинтусы и молдинги
Не стоит забывать о крошечных выступах или складках, например, на плинтусах и молдингах. Далеко не все уделяют много внимания этим областям, но они собирают пыль, как и любая другая плоская поверхность. Также не стоит забывать периодически вытирать влажной тряпкой люстры, дверцы шкафов и их поверхности, бытовую технику.
Фильтр кондиционера и воздуховоды
Если пыль в доме кажется чрезмерной, стоит проверить фильтр кондиционера. Его следует регулярно менять или чистить. Если на это не хватает времени, то тогда придется раскошелиться на более дорогой и качественный фильтр, улавливающий больше пыли. Кроме того, необходимо регулярно проверять и очищать воздуховоды, чтобы предотвратить накопление мусора.
Книги
Библиотечная, книжная, пыль еще опаснее бытовой. В ней много клещей, а также частицы типографской краски и клея, которые также являются серьезным аллергеном. Книжные полки нужно очищать хотя бы раз в месяц с помощью пылесоса и устраивать влажную уборку.
Мягкие игрушки
Мягкие игрушки есть практически в каждом доме и квартире. Их уже давно окрестили пылесборниками, поскольку они способны накапливать огромное количество пыли. Это излюбленное место пылевых клещей, которые способны превратить такую игрушку в настоящий аллерген. Чтобы этого избежать, рекомендуется стирать игрушки хотя бы дважды в год.
Среди других мест, где скапливается пыль, – ковры, занавеска в ванной, коврик для душа, комнатные растения, площади под кроватями, шкафами и т. п.
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