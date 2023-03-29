Зони забруднення: де в будинку осідає найбільше пилу, і як його позбутися

Щодня до організму людини потрапляє від 30 до 60 мг пилу.

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Пил – незмінний "супутник" будь-якого будинку чи квартири незалежно від того, живе там хтось чи ні. Він тільки псує настрій, осідаючи на полицях, речах, столах, але ще й загрожує алергікам та астматикам. Навіть в ідеально чистому приміщенні без пилу не обійтися. Ресурс Sun Kool назвав основні джерела пилу у помешканні. Але перш, ніж розповісти про них, розберемося, що ж таке пилюка, і звідки вона береться.

Пил – це найдрібніші частинки діаметром до 0,1 мм, що потрапляють до будинків через вікна та вентиляцію, а також на підошвах взуття. Основними джерелами пилу служимо ми самі: відмерлі частинки шкіри, волосся, лупа та волокна одягу. Килими, м'які меблі та матраци – місця скупчення найбільшої кількості пилу. Важливо знати, що в домашньому пилу міститься велика кількість пилових кліщів.

Вчені дослідили домашній пил із 35 країн по всьому світу. Залежно від міста у ньому знаходили миш'як, свинець, хром, нікель, марганець та інші небезпечні для організму елементи. Серйозну загрозу здоров'ю становлять пилові кліщі, які живляться відмерлими частинками епідермісу людини. Їх виділення часто спричиняють алергію та астму. Тому людям із такими захворюваннями варто підходити до битви з пилом ґрунтовно.

Загалом щодня в наш організм потрапляє від 30 до 60 мг пилу.

Отже, де ж найбільше пилу накопичується у будинку?

Одяг та постільна білизна

Найбільше пилу збирається у шафі та на ліжку. Одяг притягує пил з повітря і створює свій власний пил, випустивши крихітні волокна, а простирадла, подушки, матраци та ковдри збирають пил у вигляді відмерлих клітин шкіри.

Щоб звести до мінімуму накопичення сміття в шафі, несезонний одяг або речі, які використовуються нечасто, краще зберігати в поліетиленових пакетах або підвісних сумках. Що стосується ліжка, то обов'язкова щотижнева зміна простирадл та наволочок. Для знищення пилових кліщів найкраще підійде гаряча вода. Якщо немає можливості випрати подушки чи ковдри, потрібно періодично вивішувати для просушування на свіжому повітрі або віднести їх у хімчистку.

Постільну білизну краще міняти раз на тиждень, щоб уникнути скупчення пилу Фото: Getty

Штори та жалюзі

Підвіконня, штори та жалюзі можуть бути одними з найбільш запилених поверхонь у будинку. Залежно від того, який тип штор, можна почистити їх за допомогою спеціальної насадки на пилосос. Перед пранням штор їх можна витрусити надворі. Що стосується жалюзі, то для їх чищення можна використовувати рукавичку або щітку.

Щоб почистити штори від пилу, можна протерти їх пропилососити Фото: Getty

Плінтуси та молдинги

Не варто забувати про крихітні виступи або складки, наприклад, на плінтусах і молдингах. Далеко не всі приділяють багато уваги цим областям, але вони збирають пил, як будь-яка інша плоска поверхня. Також не варто забувати періодично витирати вологою ганчіркою люстри, дверцята шаф та їх поверхні, побутову техніку.

У кутках та під плінтусами завжди збирається дуже багато пилу Фото: Getty

Фільтр кондиціонера та вентиляція

Якщо пил у будинку здається надмірним, варто перевірити фільтр кондиціонера. Його слід регулярно міняти чи чистити. Якщо на це не вистачає часу, то тоді доведеться розщедритися на більш дорогий і якісний фільтр, що вловлює більше пилу. Крім того, необхідно регулярно перевіряти та очищати вентиляційні ходи, щоб запобігти накопиченню пилу.

Через неякісний фільтр кондиціонера до будинку потрапляє багато пилу Фото: Getty

Книги

Книжковий пил ще небезпечніший за побутовий. У ньому багато кліщів, а також частинки друкарської фарби та клею, що також є серйозним алергеном. Книжкові полиці потрібно очищати хоча б раз на місяць за допомогою пилососу та влаштовувати вологе прибирання.

Пил від книг ще небезпечніший за побутовий Фото: Getty

М'які іграшки

М'які іграшки є практично в кожному будинку та квартирі. Їх вже давно охрестили пилозбірниками, оскільки вони здатні накопичувати величезну кількість пилу. Це улюблене місце пилових кліщів, які здатні перетворити таку іграшку на справжній алерген. Щоб цього уникнути, рекомендується прати іграшки хоча б двічі на рік.

М'які іграшки потрібно прати хоча б пару разів на рік Фото: Getty

Серед інших місць, де накопичується пил, – килими, фіранка у ванній кімнаті, килимок для душу, кімнатні рослини, площі під ліжками, шафами тощо.

Раніше Фокус писав, які рослини варто завести в будинку, щоб позбутися зайвої вологи та плісняви.