На одной волне с призраками. Ученые назвали 5 научных объяснений паранормальной активности

В новом исследовании ученые попробовали объяснить, почему мы все еще верим в существование загробного мира и чем объясняются "визиты приведений".

Хотим мы это признавать или нет, но многие из нас, вероятно, знакомы с ощущением, будто столкнулись с чем-то сверхъестественны. В новом исследовании ученые собрали 5 возможных научных объяснений паранормальных явлений, пишет Daily Mail.

Например, исследователи отмечают, что синдром взрывающейся головы или сонный паралич вполне могут стать причиной холодка, бегущего по спине, и даже способны вызвать подозрение, будто кто-то за вами наблюдает.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Сонный паралич

В 2015 году женщина поделилась своим леденящим душу опытом. Однажды ночью она ложилась спать рядом со своим уже спящим мужем, когда она закрыла глаза, услышала как кто-то похлопал ее по плечу и прошептал: "Мне холодно, можно войти?" Женщина подумала, что это одна из ее дочерей, однако когда открыла глаза, увидела своего 7-летнего сына, который умер несколько месяцев назад.

Это жуткое явление известно как сонный паралич, и часто считается объяснением паранормальной активности. Несмотря на то, что о нем известно уже давно, врачи все еще не уверены, как именно это происходит. Считается, что сонный паралич наступает, когда человек попадает в стадию сна с быстрым движением глаз (БДГ), во время которой мы видим более яркие сны.

Люди, которые испытали этот опыт, говорят о том, что чувствовали себя бодрствующими, но также испытывают ощущение того, что их толкают вниз, а также часто видят галлюцинации. По словам эксперта из Йоркского университета Дэна Дениса, в этот момент люди, как правило, могут испытать три различных вида галлюцинаций.

Во-первых, "галлюцинация злоумышленника", сопровождающаяся ощущением присутствия зла в комнате, которое вполне может проявляться в гиперреалистичных галлюцинациях, будто злоумышленник в действительности находится в комнате. Во-вторых, "галлюцинации инкуба", сопровождающиеся присутствием кого-то в комнате, а также ощущением давления на грудь и чувства удушья. В-третьих, "вестибулярно-моторные галлюцинации", как правило, они сопровождаются другими двумя и включают в себя нечто подобное "парению над кроватью".

Чтобы избавиться от сонного паралича, ученые рекомендуют спать не менее 7-9 часов в сутки, так как это состояние также связывают с бессонницей и проблемами со сном. Кроме того, могут помочь регулярные физические нагрузки, но не позже чем за 4 часа до сна.

Плесень

Это может показаться странным, но ученые обнаружили взаимосвязь между наблюдением призраков и плохим качеством воздуха. Оказалось, что токсичные споры плесени способны вызывать перепады настроения, иррациональный гнев, а порой и когнитивные нарушения, если человек подвергается воздействию слишком долго.

Недавние исследования также обнаружили симптомы воспаления мозга, потери памяти, а также повышение тревожности и страха из-за воздействия плесени. Ученые также обнаружили, что эти симптомы чрезвычайно похожи на те, что описывают люди, утверждающие, что столкнулись с паранормальным.

По словам профессора Шейна Роджерса из Университета Кларксона в Нью-Йорке, они с коллегами обнаружили, что описание "встреч с призраками" во многом аналогичны психическим или неврологическим симптомам, о которых сообщали люди, подвергшиеся воздействию плесени. Он также отмечает, что исследователям давно известно о психоактивных эффектах некоторых грибков, в то время, как эффекты других, например, комнатной плесени являются менее изученными.

Синдром взрывающейся головы

Это могло бы показаться выдуманным состоянием, однако на самом деле оно вполне реально и является пугающим сенсорным расстройством. По данным Университета Голдсмита, это расстройство характеризуется восприятием громкого шума или ощущением взрыва в голове, как правило, оно возникает при переходе в глубокий сон или на выходе из него.

Исследователи отмечают, что пациенты по-разному воспринимают этот звук: от выстрела, громкого крика и до буквального взрыва. Предыдущее исследование показало, что 44,4% реципиентов испытывали значительный страх во время этих эпизодов. При этом небольшая часть пациентов предполагали, что звуки были вызваны чем-то сверхъестественным.

Исследователи также обнаружили, что значительная часть населения Земли хотя бы раз сталкивалась с синдромом взрывающейся головы. Исходя из этой статистики ученые предположили, что миллионы людей в разных уголках мира склонны объяснять это явление с чем-то сверхъестественным.

По словам психолога Луизы Годдар-Кроули, этот синдром может сопровождаться галлюцинациями похожими на сон и могут варьироваться от видения мигающих огней, форм и людей до прослушивания голосов, музыки или других звуков.

Угарный газ

Первые упоминания о связи между угарным газом и паранормальными явлениями рассматривались еще до Второй мировой войны. В 1921 году Американский журнал офтальмологии напечатал историю женщины, известной как "миссис Х". Она рассказала, что после переезда в новый дом они с семьей начали слышать странные звуки, а порой даже чувствовали будто за ними кто-то наблюдает. Это также сопровождалось чувством слабости и головными болями. В конце концов вся эта встреча с паранормальным оказалась не более чем отравлением угарным газом.

Исследователи предупреждают, что опасность этого токсичного газа заключается в том, что он не имеет вкуса и запаха, однако даже низкие его концентрации в дома способны нанести вред людям. Более поздние исследования также показали, что отравление угарным газом способно вызывать состояние психоза у некоторых больных. При этом воздействие этого газа в течение 6 недель способно привести к высокому уровню депрессии, беспокойства и когнитивной дисфункции.

Парейдолия

Это явление имеет место, когда люди придают значение случайным визуальным стимулам, например, видят лица в облаках. По сути, это обычный трюк с оптическими иллюзиями, но теперь исследователи полагают, что он также может являться одним из объяснений встреч со сверхъестественным.

Например, в исследовании 2021 года ученые из Университета Танта отобрали 82 участника, которым показали изображения узоров, выглядевших как телевизионные помехи. Как оказалось, участники, которые утверждали, что испытали что-то паранормальное до начала эксперимента, с большей вероятностью замечали лица на этих изображениях.

По словам доктора Луизы Годдар-Кроули, этому может способствовать "иллюзорная корреляция", позволяющая воспринимать связь между двумя несвязанными событиями или переживаниями. Исследователи также отмечают, что часто, когда люди скорбят или пережили значительную потерю, они могут быть более восприимчивы к переживаниям, которые они интерпретируют как общение или посещения умерших близких. По сути, переживания могут активизировать видения или ощущения присутствия умерших, что приводит к вере в призраков или духов.

Ранее Фокус писал о сумеречной зоне мозга: ученые считают, что призраки, демоны и инопланетяне живут в нашей голове