Телескоп Уэбб сделал снимки четырех планет-гигантов Солнечной системы: это совсем другие миры (фото)

После того, как космическая обсерватория сделала фотографию Сатурна в инфракрасном диапазоне света, у ученых теперь есть, так сказать, "полное собрание сочинений".

Сатурн, стал четвертой планетой, после Юпитера, Урана и Нептуна, которые с помощью своих приборов, работающий в инфракрасном диапазоне света, сфотографировал космический телескоп Уэбб. Наблюдение за планетами Солнечной системы в этом диапазоне помогут ученым узнать больше о свойствах планет-гигантов, пишет ScienceAlert.

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Фотография Сатурна от телескопа Уэбб

Фотография Сатурна от телескопа Уэбб Фото: NASA

Ученые из NASA опубликовали недавно новое изображение Сатурна, сделанное телескопом Уэбб, как уже писал Фокус. На новом снимке Сатурн выглядит иначе, чем на других фотографиях, сделанных другими телескопами. Особенно ярко выделяются на фоне более темной планеты его кольца, а также в кадр попали три спутника газового гиганта под названием Тефия, Энцелад и Диона.

Новое изображение Сатурна показывает планету без характерных облаков, и она выглядит, как безликий немного тусклый мир. Причина кроется втом, что телескоп Уэбб проводит наблюдения за космосом в ближнем и среднем инфракрасном диапазоне света. А эти длины волн невидимы человеческому глазу. Но благодаря таким снимкам ученые получают гораздо больше важной информации. Например, это касается внутреннего устройства планет-гигантов и их химического состава.

Теперь ученые могут лучше изучить не только саму планету, но и ее удивительные кольца, а также некоторые спутники. Астрономы хотят обнаружить новые, ранее неизвестные кольца вокруг Сатурна, а также новые спутники планеты. Хотя известно, что их у Сатурна 145, ученые считают, что таких объектов возле планеты вращается больше.

По словам ученых, теперь они получили больше информации о сезонных изменениях на газовом гиганте.

Чтобы можно было увидеть Сатурн в новом свете, как собственно и другие 3 планеты-гиганта, ученые предварительно обработали изображения телескопа Уэбб.

Фотография Юпитера от телескопа Уэбб

Фотография Юпитера от телескопа Уэбб Фото: NASA

Еще в августе прошлого года космическая обсерватория, которая считается самой мощной из существующих, сделала снимки Юпитера. Именно эта планета стала первой из квартета планет-гигантов Солнечной системы, которую сфотографировал телескоп Уэбб.

По словам ученых, новый снимок Юпитера не был полной неожиданностью, так как многие особенности астрономы уже видели раньше. Но телескоп Уэбб смог показать некоторые очень редко наблюдаемые явления на Юпитере, такие как постоянные полярные сияния. Также на новой фотографии заметны еле видимые кольца Юпитера.

Фотография Нептуна от телескопа Уэбб

Фотография Нептуна от телескопа Уэбб Фото: NASA

В сентябре прошлого года телескоп Уэбб сделал фотографию самой далекой планеты от Солнца – Нептуна. Самыми популярными изображениями этого ледяного гиганта являются те, которые сделал космический аппарат "Вояджером-2" еще в 1989 году.

Но благодаря новым снимкам астрономы получили новый взгляд на Нептун в инфракрасном диапазоне, что позволило показать удивительные кольца этой планеты.

На фотографии Нептуна можно увидеть яркую полосу и ученые считают, что она является признаком глобальной атмосферной циркуляции на ледяном гиганте.

Фотография Урана от телескопа Уэбб

Фотография Урана от телескопа Уэбб Фото: NASA

Нептун и Уран являются оба ледяными гигантами, хотя последний находится ближе к Солнцу. Но Уран таит очень много загадок, включаю ту, что эта планета при вращении вокруг нашей звезды как бы лежит на боку, и астрономы пытаются решить эти загадки.

В апреле этого года телескоп Уэбб сделал фотографию Урана, которая не дала много ответов на интересующие вопросы ученых, но это наблюдение позволило обнаружить 11 из 13 структур кольцевой системы и необъяснимое свечение атмосферы над полярной шапкой Урана.

Как уже писал Фокус, исследования показывают, что на Сатурне ежегодно выпадает 1000 тонн алмазов в виде дождя.