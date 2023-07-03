Теория заговора или запрещенная археология: скрывают ли власти тайны Сфинкса

Вопреки распространенному мнению о монолитной природе Сфинкса, недавние исследования, проведенные учеными из Университета Васеда, обнаружили существование полых участков в земле, расположенных к югу от этого древнего памятника.

Эти участки содержат полости, простирающиеся на 2-3 метра вглубь. Кроме того, на теле Сфинкса обнаружен характерный желобок, простирающийся под его поверхностью. Однако на этом интрига вокруг Сфинкса не заканчивается, пишет Curiosmos.

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Существует ли мир под Сфинксом, который скрывают от общественности? Понятие "запрещенной археологии" привлекло значительное внимание, особенно среди сторонников теорий заговора, которые утверждают, что определенные археологические находки намеренно скрывают от общественности. Хотя многие отвергают такие утверждения как безосновательные спекуляции, ряд открытий свидетельствует о том, что за этими утверждениями действительно может скрываться правда.

Многочисленные ученые указывали на то, что не все находки, связанные с раскопками древних мест и памятников, становятся достоянием общественности. Это наблюдение особенно заметно во время исследования Большого Сфинкса в Гизе. Множество исследований, проведенных различными учреждениями и археологами, открыли многочисленные тайны под плато.

Под культовыми египетскими пирамидами и Сфинксом лежит множество камер и полостей, веками окутанных тайной. Некоторые предполагают, что эти потайные комнаты содержат ключ к пониманию изящества и развития древних цивилизаций. Хотя в этом предположении, вероятно, есть доля правды, и под песками пустыни действительно есть туннели и полости, их содержимое вряд ли можно назвать настоящей сокровищницей исторических артефактов.

Большой Сфинкс в Гизе — это памятник, который поражает воображение по многим причинам. Будучи самой большой монолитной статуей на планете, он является одной из самых загадочных древних скульптур, когда-либо раскопанных.

В 1987 году группа ученых из Университета Васэда в Токио под руководством Сакудзи Йошимуры провела электромагнитное зондирование пирамиды Хуфу и Сфинкса. Это исследование выявило существование нескольких туннелей и полостей под плато Гизы.

Однако направление этих подземных ходов, их содержимое, лица тех, кто их построил, и их назначение остаются загадочными, оставляя значительную часть тайн Сфинкса завешанными пеленой загадочности.

Вопреки распространенному мнению, Сфинкс не такой сплошной, как кажется Фото: Curiosmos

Вопреки распространенному мнению, Сфинкс не такой сплошной, как кажется. Исследователи из Университета Васеда обнаружили полые участки в земле к югу от Сфинкса, содержащие полости, которые простираются на 2-3 метра внутрь.

Кроме того, они заметили на теле Сфинкса канавку, которая простирается под его поверхностью. Исследователи также обнаружили полые участки перед лапами Сфинкса, что свидетельствует о потенциальном существовании туннеля, который соединяет южную и северную полости.

Команда из Университета Васеда пришла к выводу, что святилище Сфинкса имеет больше подземных полостей, чем было известно ранее. Если эти камеры и тоннели действительно существуют, то почему они не тщательно исследованы? Почему ученые, кажется, не замечают этих находок? И почему за последние годы проведено так мало исследований?

В 1991 году Томас Добецки и Джон Энтони Уэст провели обследование Сфинкса, подтвердив открытия, сделанные в 1987 году, и определив подземные полости в этом регионе. Исторические изображения еще больше подтверждают эти научные данные, четко изображая входы и туннели, ведущие к неизведанным камерам под Сфинксом.

В книге "Послание Сфинкса" Грэма Хэнкока и Роберта Баувала утверждается, что как египетское правительство, так и американские археологи препятствовали исследованиям внутри и вокруг Сфинкса, активно мешая кому-либо разгадать его скрытые тайны. Кроме того, существует интригующая теория о существовании второго Сфинкса в Гизе.

Учитывая богатство научных доказательств и подтверждающих изображений, можно поинтересоваться, почему до сих пор не проведено дальнейших основательных исследований этих регионов. Является ли это вопросом "запрещенной археологии", как некоторые предполагают, или это просто отсутствие интереса?

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