Тайны эгейского неолита: что известно о "Полной женщине из Салиагоса"

Археологическая находка, известная как "Полная женщина из Салиагоса", является древней мраморной скульптурой, датируемой эгейским периодом неолита. Этот замечательный артефакт нашли на маленьком островке Салиагос, расположенном между греческими островами Парос и Антипарос.

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По оценкам, "Полная женщина из Салиагоса" датируется примерно 5000-4000 годами до н. э. и является древнейшим известным примером кикладской скульптуры. Однако следует отметить, что скульптура — неполная, ей не хватает головы и левого плеча, пишет GreekReporter.

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В 1960-х годах скульптуру обнаружили во время раскопок, проводившихся на Салиагосе. Сейчас она хранится в Археологическом музее Пароса, где остается на выставке.

Расположенный всего в 500 м к северу от Антипароса, островок Салиагос имеет огромное историческое значение и природное великолепие. Длиной 100 метров с севера на юг и шириной 50 метров с востока на запад, этот островок когда-то существовал как полуостров в период неолита, когда уровень моря был примерно на шесть метров ниже, чем сегодня. Салиагос служил соединительным перешейком между Антипаросом и его большим соседним островом Парос.

Известный среди любителей истории по всему миру благодаря своим археологическим находкам, Салиагос содержал самое древнее поселение, известное на Кикладских островах, которому примерно 5300 лет.

Поселение, первоначально открытое Николаосом Зафейропулосом в 1961 году, а затем раскопанное британскими археологами Джоном Эвансом и Колином Ренфрю в 1964 году, охватывало весь остров. Его происхождение можно проследить как минимум до конца 5-го тысячелетия до нашей эры.

Этот замечательный артефакт нашли на маленьком островке Салиагос, расположенном между греческими островами Парос и Антипарос Фото: Google Maps

Жители здесь изготавливали орудия труда и наконечники стрел из обсидиана. Интересно, что степень обработки этого материала превышала местные потребности, что свидетельствует о том, что Салиагос служил важным центром торговли и производства обсидиана с острова Милос.

Жители Салиагоса также занимались рыболовством, животноводством, выращиванием зерновых, гончарством и плетением корзин. На островке нашли различные артефакты, такие как ложки для мидий, костяные орудия труда, вазы и статуэтки.

Большинство ваз, обнаруженных на Салиагосе, напоминали чаши для фруктов и изготовлены из темной глины с белым линейным орнаментом. Эти открытые сосуды имели прямые, изогнутые или угловые очертания и были либо плоскими, либо поддерживались высокими подставками.

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